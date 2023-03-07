«Компенсация потери»: Рогов допустил контрнаступление ВСУ после сдачи Артемовска
После взятия Артемовска перед российскими войсками откроется Славянск и Краматорск, при этом линия фронта не будет быстро двигаться на Запад, отметил в эфире НСН Владимир Рогов.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут предпринять попытку контрнаступления после того, как сдадут Артемовск (Бахмут), Киев захочет преподнести это Западу в качестве компенсации, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с НСН.
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что взятие российскими войсками Артемовска позволит Вооруженным силам РФ продолжить наступление вглубь обороны ВСУ. Он подчеркнул, что Артемовск является важным узлом обороны украинских войск в Донбассе. Владимир Рогов отметил, что после взятия Артемовска российских военных ждут глубоко подготовленная оборона и немалые силы ВСУ.
«На Запорожском направлении перегруппировка со стороны боевиков Зеленского идет. 3,5 тысячи боевиков сейчас были доставлены в Запорожье, еще порядка 12 тысяч боевиков ВСУ сосредотачиваются на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Это максимально удаленное расстояние от линии боевого соприкосновения, куда наша артиллерия не может дотянуться. Возможное наступление или контрнаступление проданы Западу уже несколько раз в медийном плане. Попытка наступления может быть предпринята как компенсация потери Артемовска. С учетом того, что после Артемовска есть и Славянск, и Краматорск, то быстро линия фронта на Запад двигаться не будет. Там глубоко подготовленная оборона и немалые силы противника», - сказал Рогов.
Он также рассказал, что украинских военных, которые были переброшены в Запорожье, обучали по новой западной технологии. По словам Рогова, сначала военных держат недалеко от линии боевого соприкосновения, после чего увозят на обучение за границу.
«Есть принцип короткой ротации: людей привозят на полтора суток недалеко от линии боевого соприкосновения, они слышат выстрелы, обстрелы, прилеты, сами стреляют, затем их перевозят в другое место, а после этого везут на обучение за рубеж. У людей возникает иллюзия, что он был на передовой, воевал, никакой опасности не было, легкая прогулка. Затем ему дают знания, он становится бесстрашен, фактически не воспринимает риски и угрозы. Это западная технология, которая начала применяться пару месяцев назад», - резюмировал Рогов.
Ранее казачий генерал, депутат Госдумы Виктор Водолацкий в разговоре с НСН отмечал, что Артемовск находится в тактическом окружении бойцов ЧВК «Вагнер», которые готовят коридор российской армии для дальнейшего продвижения в Северск, Краматорск и Славянск.
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