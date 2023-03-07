«Компенсация потери»: Рогов допустил контрнаступление ВСУ после сдачи Артемовска

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что взятие российскими войсками Артемовска позволит Вооруженным силам РФ продолжить наступление вглубь обороны ВСУ. Он подчеркнул, что Артемовск является важным узлом обороны украинских войск в Донбассе. Владимир Рогов отметил, что после взятия Артемовска российских военных ждут глубоко подготовленная оборона и немалые силы ВСУ.

«На Запорожском направлении перегруппировка со стороны боевиков Зеленского идет. 3,5 тысячи боевиков сейчас были доставлены в Запорожье, еще порядка 12 тысяч боевиков ВСУ сосредотачиваются на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Это максимально удаленное расстояние от линии боевого соприкосновения, куда наша артиллерия не может дотянуться. Возможное наступление или контрнаступление проданы Западу уже несколько раз в медийном плане. Попытка наступления может быть предпринята как компенсация потери Артемовска. С учетом того, что после Артемовска есть и Славянск, и Краматорск, то быстро линия фронта на Запад двигаться не будет. Там глубоко подготовленная оборона и немалые силы противника», - сказал Рогов.

Он также рассказал, что украинских военных, которые были переброшены в Запорожье, обучали по новой западной технологии. По словам Рогова, сначала военных держат недалеко от линии боевого соприкосновения, после чего увозят на обучение за границу.