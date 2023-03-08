Рогов перечислил факторы для готовности ВСУ к наступлению в Запорожье
Украинская армия может пойти в наступление на Запорожскую область при наличии ряда факторов. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Ранее чиновник допустил, что в конце марта — начале апреля ВСУ начнут наступление на освобожденную часть Запорожья.
Как отметил Рогов, активности противника предшествуют три фактора.
«Первый — им нужно накопить у наших границ группировку свыше 40 тысяч боевиков, второй — стянуть достаточное количество боевой техники, в том числе поставляемой западными странами», — рассказал член главного совета администрации.
Кроме того, Рогов отметил, что ВСУ следует дождаться «зеленки» — появления листвы на деревьях. Это позволит противнику перемещаться в лесополосах, а также прятать военных и технику, пишет RT.
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