Рогов перечислил факторы для готовности ВСУ к наступлению в Запорожье

Ранее чиновник допустил, что в конце марта — начале апреля ВСУ начнут наступление на освобожденную часть Запорожья.

Как отметил Рогов, активности противника предшествуют три фактора.

«Первый — им нужно накопить у наших границ группировку свыше 40 тысяч боевиков, второй — стянуть достаточное количество боевой техники, в том числе поставляемой западными странами», — рассказал член главного совета администрации.

Кроме того, Рогов отметил, что ВСУ следует дождаться «зеленки» — появления листвы на деревьях. Это позволит противнику перемещаться в лесополосах, а также прятать военных и технику, пишет RT.

