«Смогут прорвать оборону»: Генерал оценил опасность бригад ВСУ для наступления в мае

Двенадцать бригад ВСУ по четыре тысячи бойцов могут выступить серьезной силой и прорвать оборону на одном из участков фронта, заявил экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в интервью НСН.

О том, что Украина готовит 12 бригад примерно по 4 тысячи бойцов, чтобы начать контрнаступление в мае, ранее сообщила газета The New York Times со ссылкой на секретные материалы Пентагона. Болдырев рассказал, как российские силы смогут этому противостоять.