«Смогут прорвать оборону»: Генерал оценил опасность бригад ВСУ для наступления в мае
Экс-главком Сухопутных войск РФ Владимир Болдырев рассказал НСН, что российским силам необходимо для сдерживания удара.
Двенадцать бригад ВСУ по четыре тысячи бойцов могут выступить серьезной силой и прорвать оборону на одном из участков фронта, заявил экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в интервью НСН.
О том, что Украина готовит 12 бригад примерно по 4 тысячи бойцов, чтобы начать контрнаступление в мае, ранее сообщила газета The New York Times со ссылкой на секретные материалы Пентагона. Болдырев рассказал, как российские силы смогут этому противостоять.
«Скажем так, что 12 бригад по четыре тысячи – это пятьдесят тысяч человек подготовлено. Это серьезная сила. С нашей стороны нужны такие же силы, не больше. Чтобы наступать на узком фронте они должны иметь минимальное трехкратное преимущество, чтобы прорвать нашу подготовленную оборону. Чтобы сдержать удар подобной группировки, нужно две полностью укомплектованных усиленных дивизии. При этом значительное преимущество на нашей стороне в артиллерии, в авиации, ПВО. Поэтому заявления о том, что они одним ударом заставят нас капитулировать - это информационный шум. Одним ударом разгромить наши войска, выйти на Крым украинские войска не смогут, это невозможно», - рассказал он.
При этом он подчеркнул, что Киев пытается запугать российскую сторону, на деле же контрнаступление закончится разгромом для ВСУ.
«Про это контрнаступление очень давно говорят. Этот разговор направлен на запугивание нашей стороны. Многие воспринимают это с каким-то испугом, что что-то произойдет непоправимое, много панических настроений. Мое мнение – это контрнаступление для украинской стороны закончится губительно. Они смогут на каком-то одном направлении вклиниться или даже прорвать оборону, но не более того. Эти силы распределятся на тысячи километров фронта. Завершится эта операция разгромом украинских войск. Потому что уже какую-то группировку мощную после этого они не смогут организовать», - заключил собеседник НСН.
Ранее депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил осеннее контрнаступление ВСУ, если им весной удастся удержать линию обороны.
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