На Украине заявили о невозможности наступления из-за нехватки оружия
27 апреля 202304:55
Украинские военные не в состоянии наступать из-за нехватки оружия, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина.
Также, по его словам, нахватает личного состава и ракет для удара на расстоянии 150 км. Соскин указал, что ударная группировка должна быть минимум в 100 тысяч человек. «Если их нет, то как наступать?» — отметил экс-советник.
Ранее командир «Ахмата» назвал контрнаступление ВСУ агонией Киева, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru