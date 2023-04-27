На Украине заявили о невозможности наступления из-за нехватки оружия

Также, по его словам, нахватает личного состава и ракет для удара на расстоянии 150 км. Соскин указал, что ударная группировка должна быть минимум в 100 тысяч человек. «Если их нет, то как наступать?» — отметил экс-советник.

Ранее командир «Ахмата» назвал контрнаступление ВСУ агонией Киева, сообщает «Радиоточка НСН».

