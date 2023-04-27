На Украине заявили о невозможности наступления из-за нехватки оружия

Украинские военные не в состоянии наступать из-за нехватки оружия, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина.

«Водружен российский флаг!»: Пригожин заявил об успехах в Артемовске, Киев готовится наступать

Также, по его словам, нахватает личного состава и ракет для удара на расстоянии 150 км. Соскин указал, что ударная группировка должна быть минимум в 100 тысяч человек. «Если их нет, то как наступать?» — отметил экс-советник.

Ранее командир «Ахмата» назвал контрнаступление ВСУ агонией Киева, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ВСУУкраинаСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры