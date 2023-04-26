«Главная цель наступления»: Киев заявил о праве уничтожать все в Крыму и Донбассе
Советник главы офиса Владимира Зеленского заявил, что Украина имеет юридические права на такие атаки. Пока же все внимание приковано к Артемовску, за который Киев платит «страшную цену».
Украина имеет право уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Комментируя сообщения западных СМИ о том, что Киев якобы готовился нанести по территории России удары 24 февраля, но «передумал» по просьбе Вашингтона, Подоляк отметил, что у Украины «другие приоритеты».
«Для нас другие приоритетные цели… Что гарантируется нам международным правом, то есть юридически имеем право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской (ЛНР, прим. НСН), Донецкой (ДНР, прим. НСН), Запорожской и Херсонской областей», - заявил он в эфире местного телеканала.
В Киеве не устают обещать «вернуть» Крым, в Москве же исключают даже вариант, что Украина сможет подобраться близко к полуострову.
Недавно Украиной была предпринята попытка атаковать Севастополь дронами со стороны акватории Черного моря, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, атаку удачно отразил Черноморский флот. Один беспилотник сбили, а второй взорвался сам. Разрушений нет.
В Минобороны РФ подтвердили, что ночью с 23 на 24 апреля ВСУ пытались атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе.
После этого глава крымского парламента Владимир Константинов призвал поставить «жирную точку» в крымском вопросе. Он назвал нелегитимным решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР в 1954 году и выступил за его отмену.
«Считаю, что в истории процесса вопиющей несправедливости и юридического нигилизм, запущенной в 1954 году, следует поставить жирную точку. В политическом плане это было сделано в 2014 году. В юридическом — должно быть сделано в ближайшее время», - приводит его слова РИА Новости.
Дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН заявил, что Россия имеет на это полное право, но в случае реализации такого решения Москва вновь получит новую порцию обвинений НАТО в агрессии.
«В таком случае подается законодательная инициатива, Госдума принимает, Совет Федерации утверждает, президент подписывает. Другое дело, будет ли это признано другими странами, в частности, странами НАТО? Конечно, нет, они не воспримут позитивно, поднимется пропагандистский шум о якобы агрессивных устремлениях России. Но это ожидаемо. В наше время идет гибридная война, дипломатия заканчивается, удивляться нечему», - рассказал он.
На Западе также рассуждают о возможных сценариях в крымском вопросе. Так, бывший командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Киев попытается захватить Крым путем отрезания его от «наземного моста» и окружения.
«Я думаю, что это одна из главных целей предстоящего украинского наступления», — приводит его слова Newsweek.
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН не поверил в то, что Киев может захватить Крым. Подобную риторику украинских властей он назвал «модной».
«Сейчас модно говорить о том, что Украина будет атаковать Крым и вернет его, что украинцы уже летом будут купаться в море в Ялте. Но сколько ни говори “халва”, во рту слаще не станет. Крым в состав Украины никогда не вернется», - отметил он.
Рассуждать о планах Киева по Крыму приходится чаще на фоне обещанного контрнаступления. О том, что Украина готовит 12 бригад примерно по 4 тысячи бойцов, чтобы начать контрнаступление в мае, ранее сообщила газета The New York Times со ссылкой на секретные материалы Пентагона.
Экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в интервью НСН отметил, что этих сил хватит, чтобы прорвать оборону на одном из участков фронта.
«Это серьезная сила. С нашей стороны нужны такие же силы, не больше. Чтобы наступать на узком фронте они должны иметь минимальное трехкратное преимущество, чтобы прорвать нашу подготовленную оборону. Чтобы сдержать удар подобной группировки, нужно две полностью укомплектованных усиленных дивизии. Они смогут на каком-то одном направлении вклиниться или даже прорвать оборону, но не более того. Эти силы распределятся на тысячи километров фронта. Завершится эта операция разгромом украинских войск», - рассказал он.
При этом на данный момент на основных направлениях российские силы продолжают атаковать, особое внимание приковано к Артемовску (Бахмуту). Накануне в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые отряды продолжают действия по уничтожению противника в западной части Артемовска.
В сообщении говорится, что они также пресекают попытки ВСУ перебросить туда резервы, в чём им помогают Воздушно-десантные войска, а также оперативно-тактическая и армейская авиация ВС РФ. По данным СМИ, Украинские военные пытаются покидать город, выдавая себя за мирных жителей.
На данном этапе штурмовики ЧВК «Вагнер» уже развивают наступление за так называемой дорогой жизни в Артемовске. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Украинский генерал-майор Сергей Кривонос признался, что военное руководство допустило ошибки, не подготовив Артемовск к обороне.
«Каждый клочок земли уже полит украинской кровью. И это большая проблема: мы платим страшную цену за этот город, а вопрос в том, что некоторые допустили ошибки и не подготовили город к нужной обороне», – приводит его слова телеканал 5.ua.
Он также добавил, что в Артемовске украинские войска «несут достаточно большие потери».
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН объяснил, что для Владимира Зеленского удержание Артемовска будет политической победой, бои в городе позволяют ВСУ «сковать российские силы» и готовить контрнаступление на другом направлении.
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