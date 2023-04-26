«Главная цель наступления»: Киев заявил о праве уничтожать все в Крыму и Донбассе

Недавно Украиной была предпринята попытка атаковать Севастополь дронами со стороны акватории Черного моря, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, атаку удачно отразил Черноморский флот. Один беспилотник сбили, а второй взорвался сам. Разрушений нет.

В Минобороны РФ подтвердили, что ночью с 23 на 24 апреля ВСУ пытались атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе.

После этого глава крымского парламента Владимир Константинов призвал поставить «жирную точку» в крымском вопросе. Он назвал нелегитимным решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР в 1954 году и выступил за его отмену.

«Считаю, что в истории процесса вопиющей несправедливости и юридического нигилизм, запущенной в 1954 году, следует поставить жирную точку. В политическом плане это было сделано в 2014 году. В юридическом — должно быть сделано в ближайшее время», - приводит его слова РИА Новости.

Дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН заявил, что Россия имеет на это полное право, но в случае реализации такого решения Москва вновь получит новую порцию обвинений НАТО в агрессии.

«В таком случае подается законодательная инициатива, Госдума принимает, Совет Федерации утверждает, президент подписывает. Другое дело, будет ли это признано другими странами, в частности, странами НАТО? Конечно, нет, они не воспримут позитивно, поднимется пропагандистский шум о якобы агрессивных устремлениях России. Но это ожидаемо. В наше время идет гибридная война, дипломатия заканчивается, удивляться нечему», - рассказал он.

На Западе также рассуждают о возможных сценариях в крымском вопросе. Так, бывший командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Киев попытается захватить Крым путем отрезания его от «наземного моста» и окружения.

«Я думаю, что это одна из главных целей предстоящего украинского наступления», — приводит его слова Newsweek.