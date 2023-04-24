«Три сценария и сигналы»: Контрнаступление ВСУ ждут на майские праздники

В последнюю неделю украинские силы, по сообщениям СМИ, активизировались и у Херсона. По данным военных корреспондентов «Русской весны», ВСУ предпринимают попытки занять участок в районе Дачи на берегу Днепра. Так, украинская армия на лодках десантируется на этот участок левого берега, но по нему тотчас наносят удары российские силы.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что ожидает контрнаступления ВСУ уже в мае.

«Я до начала мая наступления врага [ВСУ] не ожидаю, поскольку на Донбассе и в южной части Новороссии, в Причерноморье, в Херсонской и Запорожской областях, прошли сильные дожди, и они продолжаются. Соответственно, пока земля раскисла, а также пока она не высохнет после дождей, на это уйдёт 3-4 дня, наступать чрезвычайно затруднительно и не имеет смысла. Даже если фронт удастся прорвать, даже если противнику удастся взять передовые позиции, глубокого прорыва он осуществить не может, кроме как по основным дорогам, а они, всё-таки, могут быть относительно легко перекрыты силами артиллерии и авиации РФ. Так что ждём начала мая. Вероятнее всего, враг пойдёт в наступление именно на майские праздники — именно с 1 по 10-е», - приводит его слова Telegram-канал BRIEF.

При этом он отметил, что до начала наступления ВСУ не прогнозирует успеха на Донецком фронте и с российской стороны, основываясь на «некотором знании сил и средств, которые у нас там имеются, настроя бойцов и того командования, которое ими командует».

Эпицентром главных боевых действий на Донецком направлении и СВО в целом по-прежнему выступает Артемовск. По данным Минобороны РФ на 23 апреля, штурмовыми отрядами были освобождены два квартала в западной части города. Отмечается, что подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом на его северной и южной окраинах.

Также сообщается, что на Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки артиллерией уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих и три автомобиля.