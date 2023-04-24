«Три сценария и сигналы»: Контрнаступление ВСУ ждут на майские праздники
Военные эксперты описывают возможные варианты атак Киева, активная фаза контрнаступления прогнозируется уже в начале мая. Украина «прощупывает» оборону.
Австралийский генерал в отставке Мик Райан озвучил три сценария, которые есть у Киева накануне весеннего контрнаступления, сообщает британская газета Daily Mail.
Так, по его мнению, первый вариант предусматривает одну масштабную атаку ВСУ при использовании всех сил и ресурсов. Второй сценарий предполагает разделение армии Украины для одновременного наступления на юге и на востоке. А третьим вариантом генерал назвал проведение нескольких атак, но менее масштабных и нескоординированных друг с другом.
Военные эксперты предрекали начало контрнаступления Украины весной. Позже американские СМИ со ссылкой на секретные материалы Пентагона сообщили, что Запад якобы готовит Украину к контрнаступлению 30 апреля.
Так или иначе, аналитики отмечают активность ВСУ сразу на нескольких направлениях, пока назвать это контрнаступлением сложно: эксперты объясняют, что Киев «прощупывает» оборону.
Этим утром отбиваться от «прощупывания» пришлось Севастополю. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в городе была отбита атака двух надводных беспилотников на Черноморский флот. По его словам, дроны вблизи города были замечены рано утром, один из них был уничтожен силами противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота, второй взорвался сам.
В последнюю неделю украинские силы, по сообщениям СМИ, активизировались и у Херсона. По данным военных корреспондентов «Русской весны», ВСУ предпринимают попытки занять участок в районе Дачи на берегу Днепра. Так, украинская армия на лодках десантируется на этот участок левого берега, но по нему тотчас наносят удары российские силы.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что ожидает контрнаступления ВСУ уже в мае.
«Я до начала мая наступления врага [ВСУ] не ожидаю, поскольку на Донбассе и в южной части Новороссии, в Причерноморье, в Херсонской и Запорожской областях, прошли сильные дожди, и они продолжаются. Соответственно, пока земля раскисла, а также пока она не высохнет после дождей, на это уйдёт 3-4 дня, наступать чрезвычайно затруднительно и не имеет смысла. Даже если фронт удастся прорвать, даже если противнику удастся взять передовые позиции, глубокого прорыва он осуществить не может, кроме как по основным дорогам, а они, всё-таки, могут быть относительно легко перекрыты силами артиллерии и авиации РФ. Так что ждём начала мая. Вероятнее всего, враг пойдёт в наступление именно на майские праздники — именно с 1 по 10-е», - приводит его слова Telegram-канал BRIEF.
При этом он отметил, что до начала наступления ВСУ не прогнозирует успеха на Донецком фронте и с российской стороны, основываясь на «некотором знании сил и средств, которые у нас там имеются, настроя бойцов и того командования, которое ими командует».
Эпицентром главных боевых действий на Донецком направлении и СВО в целом по-прежнему выступает Артемовск. По данным Минобороны РФ на 23 апреля, штурмовыми отрядами были освобождены два квартала в западной части города. Отмечается, что подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом на его северной и южной окраинах.
Также сообщается, что на Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки артиллерией уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих и три автомобиля.
Варианты контрнаступления ВСУ в беседе с НСН озвучил депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай. Он допустил осеннее контрнаступление украинских сил, если им весной удастся удержать линию обороны.
«Логика развития событий такая, если наступление противника провалится, то у нас будет возможность перейти в контрнаступление, а когда противник уже потерпел поражение и потерял свои резервы живой силы, то наступление пойдет быстро, стремительно. Такие возможности у нас есть. Поэтому мы ждем серьезное наступление, которое начнется в ближайшие несколько недель, и наша главная задача сдержать его и уничтожить как можно больше живой силы и техники противника. Неблагоприятное развитие событий – противнику удается удержать линию фронта, то тогда в конце лета или осенью можно ожидать еще одну волну наступления, но тогда это будет совсем всё. Оно будет очень слабым, и будет ли вообще - большой вопрос», - сказал он.
Со своей стороны, замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что наступательные действия Украины уже идут. По ее словам, активные действия ВСУ предпринимают у Авдеевки, в Артемовске (Бахмуте), Марьинке и Лимане, что дает повод говорить о начале обещанной атаки.
При этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с НСН заявил, что у ВСУ началось «отрицательное наступление».
Ранее появились кадры из поездки Владимира Путина в штаб группировки «Днепр» на Херсонском направлении и «Восток» на Луганском, передает «Радиоточка НСН». Эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН заявил, что поездка Путина на передовую является очевидным сигналом Западу о том, что российская армия готова к любым неожиданностям и ждет украинского контрнаступления, чтобы его успешно отразить.
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