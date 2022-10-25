«Развяжите руки военным»: Сивков назвал три варианта развития спецоперации

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости усиления спецоперации. В частности, он назвал слабыми ответы на украинские обстрелы новых регионов России. Запмред Совбеза Дмитрий Медведев также сказал, что ответ России должен быть жестким. Сивков уверен, что военным мешает «пятая колонна».

«Решающую роль играет не военный аспект, а политический. Киевский режим мог быть разгромленным еще в мае, но политические ограничениями, которыми наша армия была связана, позволили Зеленскому создать серьезную ударную группировку, которая позволила провести контрнаступление в Харькове. Эта группировка сейчас разгромлена, остались ограниченные силы. Возможны, три варианта, которые определяют исключительно политическими аспектами. Первый – сдача Херсона, что приведет к социально-политическому обострению в России. Второй – Херсон остается под нашим контролем. Мы наращиваем силы, отбиваем атаки противника. К концу ноября создаем мощную группировку из мобилизованных, проводим наступательную операцию с выходом на Приднестровье со взятием Николаева и Одессы, одновременно наносим удары с северного направления с выходом до Харькова. Третий – мы начнем наступательную операцию уже имеющимися силами только на Восток – Николаев, Одесса», - сказал Сивков.