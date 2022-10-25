«Развяжите руки военным»: Сивков назвал три варианта развития спецоперации
Уничтожение железнодорожных коммуникаций – естественных ход, но на это есть политический запрет, сказал НСН военный эксперт Константин Сивков.
Доктор военных наук Константин Сивков назвал в беседе с НСН три варианта развития спецоперации на Украине, но все они определяются политическими аспектами.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости усиления спецоперации. В частности, он назвал слабыми ответы на украинские обстрелы новых регионов России. Запмред Совбеза Дмитрий Медведев также сказал, что ответ России должен быть жестким. Сивков уверен, что военным мешает «пятая колонна».
«Решающую роль играет не военный аспект, а политический. Киевский режим мог быть разгромленным еще в мае, но политические ограничениями, которыми наша армия была связана, позволили Зеленскому создать серьезную ударную группировку, которая позволила провести контрнаступление в Харькове. Эта группировка сейчас разгромлена, остались ограниченные силы. Возможны, три варианта, которые определяют исключительно политическими аспектами. Первый – сдача Херсона, что приведет к социально-политическому обострению в России. Второй – Херсон остается под нашим контролем. Мы наращиваем силы, отбиваем атаки противника. К концу ноября создаем мощную группировку из мобилизованных, проводим наступательную операцию с выходом на Приднестровье со взятием Николаева и Одессы, одновременно наносим удары с северного направления с выходом до Харькова. Третий – мы начнем наступательную операцию уже имеющимися силами только на Восток – Николаев, Одесса», - сказал Сивков.
Собеседник НСН считает, что решение будет в данном вопросе не за военными.
«Это сугубо политический вопрос. Какой из этих вариантов будет выбран решит не военное командование. Очень серьезное влияние оказывает «пятая колонна»: жесты доброй воли по отводу войск, запрет на бомбежки коммуникаций, гуманитарные коридоры… Чтобы избавиться от этих ограничений нужно ликвидировать пятую колонну, как минимум лишить их власти, освободить от должностей. Должны быть национализированы все стратегические ресурсы. Наши госкорпорации до сих пор выплачивают западным инвесторам дивиденды, нужно пресечь поставки на Запад стратегического сырья – титан и алюминий, которые идут по украинским железным дорогам», - пояснил Сивков.
Военный эксперт согласен с мнением коллег, что нужно уничтожать железнодорожную инфраструктуру, по которой Украина получает военную технику.
«Это естественный ход событий, но на это есть политический запрет. Для этого по площадной цели, которой является железнодорожная станция, применяется метод ковровой бомбардировки. Это не значит, что сносится весь город, но для восстановления железнодорожной станции ее нужно будет заново построить. Наша армия повязана. Все обвиняют генералов, а они криком кричат, чтобы им развязали руки. это вариант первой чеченской войны, когда армия не была повязана по рукам и ногам, то успешно провели вторую чеченскую кампанию, затем в Сирии…», - резюмировал Сивков.
Ранее стало известно, что Москва расценит применение Киевом «грязной бомбы», если это произойдет, как акт ядерного терроризма. Об этом говорится в письме российского постпреда при ООН Василия Небензи к генсеку организации Антониу Гутеррешу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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