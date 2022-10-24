«Эффект лишь психологический»: Аналитик усомнился в эффективности «грязной бомбы»

Ранее Минобороны России выразило обеспокоенность, что Украина может применить "грязную бомбу", киевские же власти намекают на то, что Москва готовит провокацию. Хрусталев рассказал об особенностях "грязной бомбы", а также о сильных и слабых сторонах ее использования в качестве оружия.

«Поражающее действие “грязной бомбы” основано на загрязнении территории радиоактивными веществами. Однако ее боевая эффективность вызывает большие вопросы, так как радиоактивные материалы требуют осторожности в обращении, в противном случае возможна гибель людей, задействованных в их производстве и транспортировке. И тут “плюсы” применения радиологического оружия уравновешиваются “минусами”. Такие виды оружия трудно транспортировать до места применения, а при попытке сделать его более транспортабельным и удобным радиологическое оружие либо становится громоздким из-за физической защиты, либо слишком маломощным, чтобы что-то загрязнить в достаточных масштабах. Поэтому оно и не стало частью военных арсеналов массового поражения», — сказал Хрусталев.

При этом аналитик заявил о возможности применения Украиной символического радиологического оружия.

«Если взять радиоактивный материал и загрязнить им определенную территорию, то даже при отсутствии опасного уровня радиации сработает общественная психология. Большинство людей иррационально радиофобны, не понимают разницу между миллирентгеном, микрорентгеном и рентгеном, поэтому любое сообщение о повышении уровня радиации вызывает панику, психоз, бегство населения, избыточные мероприятия гражданской обороны, люди боятся покупать продукты из зараженных областей и так далее. Получается, что непосредственный ущерб минимален, а управление общественной психологией, особенно при контролируемых СМИ, дает должный эффект», — отметил эксперт.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что мир не должен допустить обладания Украиной ядерным оружием.

