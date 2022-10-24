«Эффект лишь психологический»: Аналитик усомнился в эффективности «грязной бомбы»
Любое сообщение о повышении уровня радиации приведет к панике, хотя ущерб может быть минимальным, сказал НСН Владимир Хрусталев.
Под «грязной бомбой» понимается радиологическое оружие, эффективность которого в боевых условиях вызывает массу вопросов. Проще и логичнее всего воспользоваться символическим оружием и посеять панику среди простых людей, рассказал НСН эксперт по ракетно-ядерному распространению Владимир Хрусталев.
Ранее Минобороны России выразило обеспокоенность, что Украина может применить "грязную бомбу", киевские же власти намекают на то, что Москва готовит провокацию. Хрусталев рассказал об особенностях "грязной бомбы", а также о сильных и слабых сторонах ее использования в качестве оружия.
«Поражающее действие “грязной бомбы” основано на загрязнении территории радиоактивными веществами. Однако ее боевая эффективность вызывает большие вопросы, так как радиоактивные материалы требуют осторожности в обращении, в противном случае возможна гибель людей, задействованных в их производстве и транспортировке. И тут “плюсы” применения радиологического оружия уравновешиваются “минусами”. Такие виды оружия трудно транспортировать до места применения, а при попытке сделать его более транспортабельным и удобным радиологическое оружие либо становится громоздким из-за физической защиты, либо слишком маломощным, чтобы что-то загрязнить в достаточных масштабах. Поэтому оно и не стало частью военных арсеналов массового поражения», — сказал Хрусталев.
При этом аналитик заявил о возможности применения Украиной символического радиологического оружия.
«Если взять радиоактивный материал и загрязнить им определенную территорию, то даже при отсутствии опасного уровня радиации сработает общественная психология. Большинство людей иррационально радиофобны, не понимают разницу между миллирентгеном, микрорентгеном и рентгеном, поэтому любое сообщение о повышении уровня радиации вызывает панику, психоз, бегство населения, избыточные мероприятия гражданской обороны, люди боятся покупать продукты из зараженных областей и так далее. Получается, что непосредственный ущерб минимален, а управление общественной психологией, особенно при контролируемых СМИ, дает должный эффект», — отметил эксперт.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что мир не должен допустить обладания Украиной ядерным оружием.
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