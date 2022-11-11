Более 30 тысяч российских военных вывели на левый берег Днепра

В сообщении говорится, что также с правого не левый берег реки переправили около пяти тысяч единиц вооружения и техники, а также материальное имущество.

«На левый берег Днепра также вывезена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту. В настоящее время ремонтные подразделения приступили к её обслуживанию... ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено», - говорится в сообщении.

Ранее Генштаб украинской армии заявил, что Вооруженные силы Украины установили контроль над Херсоном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».