Более 30 тысяч российских военных вывели на левый берег Днепра

Более 30 тысяч российских военных было выведено на левый берег Днепра, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В Херсонской области заявили, что вывоз жителей продолжается с обоих берегов Днепра

В сообщении говорится, что также с правого не левый берег реки переправили около пяти тысяч единиц вооружения и техники, а также материальное имущество.

«На левый берег Днепра также вывезена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту. В настоящее время ремонтные подразделения приступили к её обслуживанию... ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено», - говорится в сообщении.

Ранее Генштаб украинской армии заявил, что Вооруженные силы Украины установили контроль над Херсоном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперацияМинобороны РФХерсон
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