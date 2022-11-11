Минобороны: российская армия наносит удары по ВСУ на правом берегу Днепра

Российская армия наносит огневое поражение по скоплениям военной техники и живой силы украинских военных на правом берегу Днепра. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, предварительно было выведено более 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц вооружения и техники, а также материальное имущество на левый берег Днепра.

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«Все российские военнослужащие переправлены на левый берег Днепра», - подчеркнули в Минобороны.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные установили контроль над городом Херсон, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоенныеРакетный УдарВСУМинобороны РФ
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