Минобороны: российская армия наносит удары по ВСУ на правом берегу Днепра
Российская армия наносит огневое поражение по скоплениям военной техники и живой силы украинских военных на правом берегу Днепра. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны РФ.
Как уточнили в военном ведомстве, предварительно было выведено более 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц вооружения и техники, а также материальное имущество на левый берег Днепра.
«Все российские военнослужащие переправлены на левый берег Днепра», - подчеркнули в Минобороны.
Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные установили контроль над городом Херсон, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru