Байден заявил, что Россия не готовится применить ядерное оружие

Американский лидер Джо Байден заявил ABC, что не рассматривает приостановку Москвой участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) как подготовку к применению ядерного оружия.

«Большая ошибка». Байден оценил решение России о приостановке участия в ДСНВ

В противном случае он считает это большой ошибкой. По словам президента, его коллега Владимир Путин не думает о применении ядерного оружия.

В Госдепе США заявили, что власти Соединенных Штатов следят за дальнейшими действиями России после приостановки участия в ДСНВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеДжо Байден
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