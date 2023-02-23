Байден заявил, что Россия не готовится применить ядерное оружие
23 февраля 202302:21
Американский лидер Джо Байден заявил ABC, что не рассматривает приостановку Москвой участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) как подготовку к применению ядерного оружия.
В противном случае он считает это большой ошибкой. По словам президента, его коллега Владимир Путин не думает о применении ядерного оружия.
В Госдепе США заявили, что власти Соединенных Штатов следят за дальнейшими действиями России после приостановки участия в ДСНВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru