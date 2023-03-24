«Расчленить Украину»: Зеленский эмоционально выступил на саммите ЕС, требуя помощи
Украинский лидер вновь упрекнул Запад в недостаточной поддержке. В США же все чаще звучат мнения о том, что Украине следует отказаться от части своих территорий.
Украинский лидер Владимир Зеленский вновь упрекнул Запад в недостаточной поддержке. Он привел пять примеров, на которых продемонстрировал «промедления» западных партнеров.
«Дорогие коллеги, не кажется ли вам, что новых успехов у нас с вами меньше, чем новых затягиваний в совместных действиях? К сожалению, это так, и в Кремле это видят», — заявил он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Среди основных претензий Зеленского промедления при поставках дальнобойных ракет, при передаче Киеву боевых самолетов, при введении новых санкций против Москвы, при проведении «саммита формулы мира», а также в вопросе евроинтеграции Украины.
Накануне в Брюсселе прошел саммит ЕС, который был посвящен «ключевым геополитическим вопросам и глобальным вызовам», в частности, событиям на Украине. В начале встречи, как и анонсировалось, Зеленский присоединился к европейским лидерам в режиме видеоконференции, разговор проходил в закрытом режиме.
Журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски рассказала, что Владимир Зеленский выступил на саммите ЕС в очень резкой и эмоциональной форме. Он заявил, что если военная помощь не поступит немедленно, то потом «будет просто некому» ее поставлять.
«То есть он поставил вопрос ребром, он был очень резок, очень эмоционален, и поэтому его речь не была опубликована», - отметила журналистка. Видео своего выступления Зеленский действительно не опубликовал.
При этом сообщается, что лидеры ЕС поддержали «план по ускоренной передаче Украине боеприпасов, совместным закупкам и наращиванию военного производства».
Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) ранее заявил в эфире НСН, что в Европе сейчас активно разворачивается производство боеприпасов для Украины.
«Европа не очень хочет воевать, жертвовать своей промышленностью, ухудшать свой уровень жизни, но Европу никто не спрашивает. Главным здесь является мнение США, которые четко намерены не только воевать, а достигнуть стратегических целей. Никуда европейцы не денутся, если понадобится дать еще техники, дадут. В Европе активно разворачивается производство боеприпасов», - говорил он.
Поэтому, по его словам, рассчитывать на то, что у Киева скоро закончатся снаряды и вооружение, не приходится, никакого примирения не будет.
Бывший советник правительства ФРГ, немецкий политолог Александр Рар заявил в беседе с НСН, что западные лидеры не признают потерю некоторых украинских территорий в ходе военной операции, а потому продолжат поддерживать Киев даже в ущерб своим странам.
«На Западе видят, что амуниции для Украины не хватает, нужно все производить. Все уверены, что и России скоро будет не хватать вооружения. Некоторые эксперты даже высказывали такую точку зрения, что из-за нехватки амуниции может все закончиться. При этом немецкое правительство выступило с идеей помогать Украине, насколько это возможно. В бюджете страны заложены 100 миллиардов евро на военные расходы, а также развитие ВПК. Ввиду того, что денег недостаточно для поддержания жизни в Германии, во всех сферах идет срезание бюджетов, правда, не драматичное», - сказал Рар.
По его словам, Европа с радостью бы подтолкнула Украину к переговорам, но боится восстановления «империи» РФ.
«Думаю, что существует идея мирных переговоров. Но западные лидеры не могут признать территориальные потери Украины. Если бы была надежда, что территории, которые Россия объявила своей частью, уйдут назад, то Запад с удовольствием стал бы давить на Украину для проведения мирных переговоров. Все боятся восстановления Советского Союза», - объяснил он позицию Европы.
О том, что по украинскому вопросу все решения принимает Вашингтон, ранее напомнил и первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с НСН он отметил, что для проведения любых переговоров по Украине нужно согласие Вашингтона, а не Киева.
Также он оценил идею бывшего советника по оборонной политике при Пентагоне Марио Лойола, который предложил США убедить Украину «продать» России часть территорий в обмен на финансовую компенсацию.
«Пентагон уговаривает продать, мы понимаем, что это очень странное предложение. Это одно из предложений бывшего советника. Я думаю, что надо рассматривать вопросы глубже. Вопрос не в цене, это не торговля землей идет. Вопрос в том, чтобы США согласились на ведение переговоров, а уж как Украине скажут они, так она и будет делать», - объяснил депутат.
Пока Москву подобные предложения удивляют, читатели американского издания The American Thinker не стесняются в выражениях и прогнозируют Киеву поражение и «расчленение».
«Украина как государство должна быть распущена и расчленена. Все к востоку от Днепра должно отойти к России, а все к западу от Днепра — к Польше», - пишет пользователь bill53.
«И когда Россия будет праздновать победу, Запад останется без оружия…» - добавил Curt.
Ранее первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН заявил, что Киеву все равно придется отдать свои территории. По его словам, Вашингтон понимает, что Украина никогда не сможет рассчитаться за поставки вооружения, поэтому Киеву придется расплачиваться территориями через Польшу.
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