Стало известно об истерике Зеленского на саммите Евросоюза

По ее словам, глава государства, который выступал в окружении украинских военных, требовал немедленных поставок оружия. Его речь была эмоциональной. Как заявил президент, если военная помощь не поступит немедленно, то потом «будет просто некому» ее поставлять.

Отмечается, что Зеленский был очень резок и эмоционален, поэтому его речь не была обнародована.

Напомним, в своем видеобращении в Telegram глава Украины пожаловался на отсутствие новых успехов в поддержке Киева, а также затягивания принятия нужных стране решений.

