СМИ: Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике после конференции по Украине

На саммите в Швейцарии на конференции по Украине Ирак и Иордания отказались подписывать совместное коммюнике, составленное после мероприятия, сообщает Ura.ru со ссылкой на Федеральный совет Швейцарии.

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Причина отзыва подписей не называется. В результате количество поддержавших документ сократилось до 77 из 91 участника.

Ранее Зеленский заявил, что необходимо незамедлительно начать подготовку ко второй мирной конференции по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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