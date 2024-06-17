СМИ: Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике после конференции по Украине
17 июня 202403:31
На саммите в Швейцарии на конференции по Украине Ирак и Иордания отказались подписывать совместное коммюнике, составленное после мероприятия, сообщает Ura.ru со ссылкой на Федеральный совет Швейцарии.
Причина отзыва подписей не называется. В результате количество поддержавших документ сократилось до 77 из 91 участника.
Ранее Зеленский заявил, что необходимо незамедлительно начать подготовку ко второй мирной конференции по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru