Кулеба: На вторую конференцию по Украине пригласят Россию
Следующая конференция по Украине должна привести к завершению конфликта, сообщает издание «Страна» со ссылкой на украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
По его словам, на саммит будет приглашена российская сторона. «И, конечно, нам нужна за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны», — заявил дипломат. По его словам, рано или поздно с РФ необходимо будет разговаривать.
Ранее МИД Швейцарии допустил участие президента России Владимира Путина во второй конференции по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru