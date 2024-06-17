Кулеба: На вторую конференцию по Украине пригласят Россию

По его словам, на саммит будет приглашена российская сторона. «И, конечно, нам нужна за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны», — заявил дипломат. По его словам, рано или поздно с РФ необходимо будет разговаривать.

Ранее МИД Швейцарии допустил участие президента России Владимира Путина во второй конференции по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

