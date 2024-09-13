«Противник выдыхается»: ВС РФ наступают в Курской области и выбивают ВСУ из ДНР

Между тем замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что после вторжения украинской армии в Курскую область спецоперация приобрела «новое измерение». По его словам, если раньше Киев активно использовал на международной арене образ жертвы и преподносил боевые действия со своей стороны исключительно в качестве якобы справедливой борьбы за независимость, то агрессия ВСУ против мирного населения России окончательно развенчало эту ложь.

Ряд экспертов сходятся во мнении, что российские военные выбьют ВСУ из Курской области в течение месяца. Военный эксперт Алексей Подберезкин в разговоре с НСН отмечал, что ВС РФ потребовалось время на переброску резервов, а дальнейшее вытеснение ВСУ из региона займет от двух недель до месяца.

«Изначально у нас там было в пять раз меньше сил. Чтобы уничтожить украинскую группировку, нужно, как минимум, столько же людей. Постепенно туда поступают наши резервы, начинают вытеснять ВСУ. Ситуация была стабилизирована неделю назад. Теперь вытеснение может идти от двух до четырех недель. Все зависит от того, сколько мы бросим туда резервов и сколько резервов туда направит Украина. Осенняя распутница никому никогда не мешала. Понятно, что техника испытывает трудности при движении по чернозему. Колесная техника двигаться будет хуже, но в основном там сейчас техника гусеничная, для нее это не большая проблема», – говорил он.

ПРОДВИЖЕНИЕ В ДНР И ПОТЕРИ ВСУ

По данным Telegram-канала «WarGonzo» на 12 сентября, Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Лесовка на Покровско-Кураховском направлении. Минобороны РФ информацию пока не подтверждало. Также отмечается, что продолжают идти бои в Гродовке и Селидово, есть тактические успехи российских войск в Украинске.

До этого, 9 сентября, Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункт Мемрик в ДНР. ВС РФ уничтожили американский танк М1 Abrams при взятии села, различные боевые бронированные машины западного производства, множество украинских БПЛА, в том числе больших промышленных гексакоптеров, переделанных под военные цели.

Telegram-канал «Два майора» сообщил, что на Покровском направлении ВС РФ наступают севернее Новогродовки и ведут бои в Гродовке. Источник также подтвердил успехи российских военных в Украинске.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявлял, что благодаря хорошему продвижению российской армии на Донецком направлении в скором времени можно будет констатировать полное освобождение ДНР.