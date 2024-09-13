«Противник выдыхается»: ВС РФ наступают в Курской области и выбивают ВСУ из ДНР
Российская армия взяла под контроль 10 населенных пунктов в Курской области, при этом ВСУ также пытаются проводить там наступательные действия. Между тем ВС РФ продвигаются почти на всех направлениях в ДНР.
Украинские подразделения в Курской области пытаются проводить активные наступательные действия, сообщили «Известия» со ссылкой на российских военных, которые рассказали об обстановке в одном из прифронтовых поселков региона.
«Противник выдыхается, но пытается по-прежнему проводить активные наступательные действия», – приводит издание слова офицера Черноморского флота с позывным «Боцман».
Один из военных, описывая обстановку, сообщил, что здесь «все разбито, деревья перебиты пулеметными очередями, ямы от прилетов, рядом работает артиллерия». Как отмечает издание, в неназванном поселке украинские военные окапывались в самом начале вторжения в Курскую область, но задержаться надолго не смогли и отступили.
По словам российского оператора БПЛА, подразделения беспилотников работают целые сутки, семь дней в неделю.
РИА Новости со ссылкой на жителей сел в Глушковском районе 13 сентября сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при массированных атаках на Курскую область использовали снаряды с неизвестным газом, из-за которого погибал домашний скот и другие животные.
«Снаряды какие-то были, видимо, с каким-то газом, потому что ни с того ни с сего дохли животные: поросята, собаки, куры», – сказала одна из жительниц.
Информацию местных жительниц уже зафиксировали военные следователи Следственного комитета РФ.
НАСТУПЛЕНИЕ ВС РФ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Минобороны России 12 сентября сообщало, что российская армия отразила четыре попытки украинских военных прорваться через границу в направлении населенных пунктов Медвежье и Новый Путь Курской области. Тогда же министерство сообщило, что российские военные взяли под контроль десять населенных пунктов.
Так, под контроль РФ перешли Бяхово, Апанасовка, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, 10-й Октябрь и Снагость. При этом спустя шесть дней после прорыва ВСУ в Курской области, 12 августа, врио губернатора региона Алексей Смирнов докладывал президенту РФ Владимиру Путину, что под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов, где остались порядка двух тысяч человек.
Военкор Александр Коц 11 сентября отмечал, что МО РФ пока не подтверждает наступление в Курской области, однако оно читается по некоторым деталям. Он привел в пример сводку военного ведомства, где говорится об отражении контратак ВСУ в направлении Апанасовки, поражении ВСУ в Бяхово, Вишневке, Любимовке, Снагости. По его данным, именно там 10 сентября сосредоточили свои усилия российские десантники и морпехи.
Между тем замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что после вторжения украинской армии в Курскую область спецоперация приобрела «новое измерение». По его словам, если раньше Киев активно использовал на международной арене образ жертвы и преподносил боевые действия со своей стороны исключительно в качестве якобы справедливой борьбы за независимость, то агрессия ВСУ против мирного населения России окончательно развенчало эту ложь.
Ряд экспертов сходятся во мнении, что российские военные выбьют ВСУ из Курской области в течение месяца. Военный эксперт Алексей Подберезкин в разговоре с НСН отмечал, что ВС РФ потребовалось время на переброску резервов, а дальнейшее вытеснение ВСУ из региона займет от двух недель до месяца.
«Изначально у нас там было в пять раз меньше сил. Чтобы уничтожить украинскую группировку, нужно, как минимум, столько же людей. Постепенно туда поступают наши резервы, начинают вытеснять ВСУ. Ситуация была стабилизирована неделю назад. Теперь вытеснение может идти от двух до четырех недель. Все зависит от того, сколько мы бросим туда резервов и сколько резервов туда направит Украина. Осенняя распутница никому никогда не мешала. Понятно, что техника испытывает трудности при движении по чернозему. Колесная техника двигаться будет хуже, но в основном там сейчас техника гусеничная, для нее это не большая проблема», – говорил он.
ПРОДВИЖЕНИЕ В ДНР И ПОТЕРИ ВСУ
По данным Telegram-канала «WarGonzo» на 12 сентября, Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Лесовка на Покровско-Кураховском направлении. Минобороны РФ информацию пока не подтверждало. Также отмечается, что продолжают идти бои в Гродовке и Селидово, есть тактические успехи российских войск в Украинске.
До этого, 9 сентября, Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункт Мемрик в ДНР. ВС РФ уничтожили американский танк М1 Abrams при взятии села, различные боевые бронированные машины западного производства, множество украинских БПЛА, в том числе больших промышленных гексакоптеров, переделанных под военные цели.
Telegram-канал «Два майора» сообщил, что на Покровском направлении ВС РФ наступают севернее Новогродовки и ведут бои в Гродовке. Источник также подтвердил успехи российских военных в Украинске.
Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявлял, что благодаря хорошему продвижению российской армии на Донецком направлении в скором времени можно будет констатировать полное освобождение ДНР.
«Эффективность наших действий особенно ярко видна в условиях получения и использования ВСУ огромного количества западного вооружения», – сказал он в своем Telegram-канале.
Алаудинов отметил, что ВСУ несут большие потери по всей линии боевого соприкосновения. Украинские военные деморализованы, из-за чего при возможности сдаются в плен, добавил генерал-майор.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ несут очень большие потери в зоне проведения спецоперации. По его словам, данные о потерях украинских войск подтверждаются сразу несколькими источниками. Глава государства подчеркнул, что это может привести к обрушению фронта сразу на нескольких направлениях, передает «Радиоточка НСН».
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