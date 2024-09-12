«Распутица не помешает»: Вытеснение ВСУ из Курской области займет до четырех недель
В Курской области остается до 15 тысяч украинских военных, однако в ближайшее время ВСУ будут полностью отброшены из российского региона, сообщил НСН Алексей Подберезкин.
Российским военным потребовалось время на переброску резервов в Курскую область, дальнейшее вытеснение ВСУ из региона займет от двух недель до месяца. Об этом в интервью НСН рассказал военный эксперт Алексей Подберезкин.
Российские военные продолжают контрнаступление в Курской области и пытаются развить успехи предыдущих дней, пишет Telegram-канал «Рыбарь». Сообщается, что бои идут в окрестностях Снагости в Корнеевском районе. Российские десантники расширили зону контроля в направлении Любимовки, также локальные бои идут в районе к востоку от Суджи. Подберезкин заявил, что изначальный успех ВСУ в Курской области был рассчитан на две-три недели.
«В настоящее время на нашей территории максимум 15 тысяч украинских военных. Они смогли сконцентрировать силы семи-восьми бригад и батальонов и рванули через границу, которая у нас была слабо защищена. Кроме срочников, пограничников и отрядов Росгвардии там мало что было. ВСУ добились временного успеха в расчете на медийный, политический эффект, на то, что мы будем перебрасывать резервы с наиболее важных направлений, где сыпется оборона. Сейчас на протяжении 300-400 километров на центральном фронте отдельные подразделения ВСУ попадают в окружение, там сдаются достаточно крупные населенные пункты. Временный успех украинских военных в Курской области мог быть рассчитан на две-три недели. Сейчас они начинают укрепляться, пытаясь сдержать наши действия. Ничего из этого не получится, ВСУ будут не просто отброшены, а уничтожены», - пояснил он.
По словам собеседника НСН, на вытеснение ВСУ из региона российским военным может потребоваться от двух недель до месяца, при этом осенняя распутица не помешает.
«Изначально у нас там было в пять раз меньше сил, чтобы уничтожить украинскую группировку, нужно, как минимум столько же людей. Постепенно туда поступают наши резервы, начинают вытеснять ВСУ. Ситуация была стабилизирована неделю назад. Теперь вытеснение может идти от двух до четырех недель. Все зависит от того, сколько мы бросим туда резервов и сколько резервов туда направит Украина. Осенняя распутница никому никогда не мешала. Понятно, что техника испытывает трудности при движении по чернозему. Колесная техника двигаться будет хуже, но в основном там сейчас техника гусеничная, для нее это не большая проблема», - заключил он.
Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майора Апти Алаудинов заявил, что российские военные освободили около 10 населенных пунктов в Курской области, при этом украинская сторона несет в регионе большие потери, передает «Радиоточка НСН».
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