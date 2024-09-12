«Распутица не помешает»: Вытеснение ВСУ из Курской области займет до четырех недель

Российские военные продолжают контрнаступление в Курской области и пытаются развить успехи предыдущих дней, пишет Telegram-канал «Рыбарь». Сообщается, что бои идут в окрестностях Снагости в Корнеевском районе. Российские десантники расширили зону контроля в направлении Любимовки, также локальные бои идут в районе к востоку от Суджи. Подберезкин заявил, что изначальный успех ВСУ в Курской области был рассчитан на две-три недели.

«В настоящее время на нашей территории максимум 15 тысяч украинских военных. Они смогли сконцентрировать силы семи-восьми бригад и батальонов и рванули через границу, которая у нас была слабо защищена. Кроме срочников, пограничников и отрядов Росгвардии там мало что было. ВСУ добились временного успеха в расчете на медийный, политический эффект, на то, что мы будем перебрасывать резервы с наиболее важных направлений, где сыпется оборона. Сейчас на протяжении 300-400 километров на центральном фронте отдельные подразделения ВСУ попадают в окружение, там сдаются достаточно крупные населенные пункты. Временный успех украинских военных в Курской области мог быть рассчитан на две-три недели. Сейчас они начинают укрепляться, пытаясь сдержать наши действия. Ничего из этого не получится, ВСУ будут не просто отброшены, а уничтожены», - пояснил он.