Зеленский: Контрнаступление России под Курском идет по плану Украины
13 сентября 202404:02
Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил контрнаступление Вооруженных сил России под Курском, сообщает «Лента.ру».
«Все идет по нашему плану», — описал его глава государства.
Зеленский также заверил, что Киев давно наблюдает скопление сил на территории Белоруссии, однако «контролирует этот процесс».
Контрнаступление российской армии в Курской области может дать существенный символический эффект, что окончательно разрушит надежды Украины на успех своей операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru