Зеленский: Контрнаступление России под Курском идет по плану Украины

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил контрнаступление Вооруженных сил России под Курском, сообщает «Лента.ру».

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«Все идет по нашему плану», — описал его глава государства.

Зеленский также заверил, что Киев давно наблюдает скопление сил на территории Белоруссии, однако «контролирует этот процесс».

Контрнаступление российской армии в Курской области может дать существенный символический эффект, что окончательно разрушит надежды Украины на успех своей операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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