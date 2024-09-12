Лавров назвал очень напряженной обстановку в районе Курской АЭС

Напряженная обстановка сохраняется в районе Курской атомной электростанции. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД отметил, что «ядерный терроризм» стал визитной карточкой украинских властей.

«Вы наверняка следите за сообщениями... о попытках ударов по Ленинградской, Калининской, Курской, Запорожской атомных электростанциях», — указал Лавров во время посольского круглого стола по урегулированию ситуации вокруг Украины.

По словам министра, ЗАЭС оказалась «на грани катастрофы» после обстрела со стороны ВСУ в августе, в результате которого была серьезно повреждена одна из башен охлаждения. Лавров также отметил, что «очень напряженная ситуация» наблюдается в районе Курской АЭС.

Между тем глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал не допустить ядерной аварии на Курской АЭС, пишет RT.

