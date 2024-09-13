Алаудинов: Удалось поразить около 10 единиц техники ВСУ
Российские военные подбили около 10 единиц техники Вооруженных сил Украины на суджанском направлении в Курской области, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова.
По его словам, группа «Аид» подожгла украинский танк Т-72 и БТР M113, подорвала боевую бронированную машину с пехотой. На кременском направлении в ЛНР группа «Шрама» спецназа «Ахмат» продвинулась вперед.
Также на белгородском направлении на паре участков противник пытался прорваться, «подергаться», однако российские бойцы его прогнали.
Ранее стало известно, что на Западе воспримут уход из Курской области как провал Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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