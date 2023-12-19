Генерал ВСУ Сырский признал преимущество ВС РФ под Харьковом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в сложном положении из-за преимущества российской армии в личном составе и вооружении. Об этом в своем Telegram-канале написал главнокомандующий сухопутными силами Украины Александр Сырский.

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Он обратил внимание на продолжающееся наступление Вооруженных сил России под Купянском в Харьковской области. Ситуация для украинских войск сложная, признал военачальник.

«Нам приходится воевать в условиях преимущества врага как в вооружении, так и в количестве личного состава», - констатировал он.

По словам Сырского, ВСУ перешли к обороне под Харьковом, на артемовском и лиманском направлениях.

С начала контрнаступления украинские войска потеряли более 159 тысяч человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава военного ведомства уточнил, что всего с начала спецоперации противник потерял 383 тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Российская АрмияВСУУкраина

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