Генерал ВСУ Сырский признал преимущество ВС РФ под Харьковом
Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в сложном положении из-за преимущества российской армии в личном составе и вооружении. Об этом в своем Telegram-канале написал главнокомандующий сухопутными силами Украины Александр Сырский.
Он обратил внимание на продолжающееся наступление Вооруженных сил России под Купянском в Харьковской области. Ситуация для украинских войск сложная, признал военачальник.
«Нам приходится воевать в условиях преимущества врага как в вооружении, так и в количестве личного состава», - констатировал он.
По словам Сырского, ВСУ перешли к обороне под Харьковом, на артемовском и лиманском направлениях.
С начала контрнаступления украинские войска потеряли более 159 тысяч человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава военного ведомства уточнил, что всего с начала спецоперации противник потерял 383 тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».
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