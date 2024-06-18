«ВСУ без сил»: Рогов поспорил с Рогозиным о новом наступлении Украины
Качественная работа российской авиации гарантирует пресечение попыток наступления со стороны ВСУ, сообщил НСН глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью НСН заявил, что ВСУ не готовы к проведению нового наступления, и скорее заинтересованы в сохранении позиций на донецком направлении.
Украинская армия с помощью дронов минирует прифронтовые дороги, что может говорить о подготовке к наступлению, написал в своем Telegram-канале сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. Однако Рогов усомнился в том, что ВСУ обладают достаточными ресурсами для подобного маневра.
«Ситуация на линии фронта ровная и стабильная, инициатива в руках наших ребят. Дистанционное минирование применялось и ранее. Не готов согласиться с сенатором по поводу подготовки противника к наступлению, хотя бы потому, что идут рваные переброски - украинских военных то отправляли на Харьковское направление, то в Часов Яр. Главная гарантия пресечения наступления ВСУ – качественная работа нашей авиации и ударов РСЗО и ракет по местам скопления противника и логистическим центрам. Это не позволяет украинской стороне перебрасывать значительные силы и удерживать линию фронта, не говоря о переходе в наступление», - заявил он.
По словам собеседника НСН, украинские военные сегодня куда больше заинтересованы в сохранении текущих позиций.
«В идеале режиму (президента Украины. - прим. НСН) Зеленского на запорожском направлении необходимо перебить сухопутный коридор, захватить Токмак, выйти на оперативный простор, или хотя бы взять под огневой контроль федеральную трассу «Новороссия» и строящиеся железнодорожные пути. Но на сегодня я не вижу у ВСУ достаточного количества сил для реализации подобных планов. Им куда важнее сейчас удержать все на донецком направлении, чем попытаться что-то сделать на запорожском», - подытожил он.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) взяли под контроль село Загорное Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».
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