«ВСУ без сил»: Рогов поспорил с Рогозиным о новом наступлении Украины

Украинская армия с помощью дронов минирует прифронтовые дороги, что может говорить о подготовке к наступлению, написал в своем Telegram-канале сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. Однако Рогов усомнился в том, что ВСУ обладают достаточными ресурсами для подобного маневра.

«Ситуация на линии фронта ровная и стабильная, инициатива в руках наших ребят. Дистанционное минирование применялось и ранее. Не готов согласиться с сенатором по поводу подготовки противника к наступлению, хотя бы потому, что идут рваные переброски - украинских военных то отправляли на Харьковское направление, то в Часов Яр. Главная гарантия пресечения наступления ВСУ – качественная работа нашей авиации и ударов РСЗО и ракет по местам скопления противника и логистическим центрам. Это не позволяет украинской стороне перебрасывать значительные силы и удерживать линию фронта, не говоря о переходе в наступление», - заявил он.