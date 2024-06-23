Медведев назвал удар ВСУ по Севастополю подлым и гнусным терактом
Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю является подлым и гнусным терактом, написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он напомнил, что снаряды с кассетным зарядом Украине поставляют США. Медведев отметил, что удар по Севастополю и нападения в Дагестане произошли в День Святой Троицы.
«Поэтому теперь все они - американские власти, бандеровский режим и безумные фанатики - ничем для нас не отличаются», - добавил зампред Совбеза.
В результате удара ВСУ по Севастополю погибли четыре человека, более 100 пострадали. В Дагестане неизвестные совершили нападения на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru