Дроны под Москвой и попытка «резать фланги»: Запад и Россия оценивают шансы ВСУ в контрнаступлении
ВСУ готовятся наступать, «посылая» российской стороне беспилотники. Военные эксперты ожидают масштабных атак уже в мае и рассказывают, какие сценарии возможны после.
Обсуждения сценариев возможного наступления ВСУ не стихают на фоне попыток украинских дронов «атаковать» российскую территорию. Военные эксперты отмечают, что Киев ждет подкрепления и выжидает время, чтобы все-таки контратаковать.
Прощупывать оборону украинская армия пытается не только на линии соприкосновения, но и далеко за пределами фронта. Так, накануне в Подмосковье было найдено сразу несколько беспилотников.
24 апреля дрон-камикадзе украинского производства с 17 кг взрывчатки упал в Богородском городском округе Московской области.
Отмечается, что упавший летательный аппарат — UJ-22 Airborn. Внутри дрона находилось 30 брикетов весом по 570 граммов с пластичным взрывчатым веществом С-4.
Позже неизвестный дрон обнаружили в Московской области ближе к вечеру. Отмечается, что беспилотник был оснащён двумя парашютами. Его обнаружили в СНТ «Родничок» в Павлово-Посадском городском округе.
Днем ранее неизвестный квадрокоптер упал на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне. На место происшествия вызвали сапёров и полицейских. Позже стало известно, что беспилотник не опасен и нёс с собой только видеокамеру. Рядом с местом падения специалисты обнаружили перцовый баллончик.
Украинские беспилотники проникают к российской столице на очень низких высотах, чтобы попытаться обойти системы ПВО, заявил в связи с этим военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с НСН. По его словам, планировать такие полеты Киеву помогают западные партнеры.
«Каким образом могут проникать такие дроны? Недавно, например, сообщалось, что французы предоставляли украинской стороне цифровые карты, по которым можно не только планировать удары средствами залпового огня, но и можно рассчитать полеты дронов. С такими дронами происходит очень серьезная работа, просчитывается полет на предельно низких высотах, чтобы их не заметили комплексы ПВО. Но все-таки они замечают и сбивают, это уже не первый случай, когда пытаются проникнуть близко к нашей столице», - объяснил он.
Собеседник НСН отметил, что Киев всегда готов к провокациям, которые не исключаются и накануне 9 мая. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что ожидает масштабного контрнаступления ВСУ именно на майские праздники.
При этом российская армия добивается успехов в Артемовске (Бахмуте), который уже прозвали символическим и стратегическим эпицентром спецоперации. Накануне украинская армия вывела из Артемовска практически всех военных, сообщает испанская газета Mundo со ссылкой на источник, знакомый с передвижениями украинских военных. По данным издания, в городе осталось лишь несколько бригад ВСУ.
Так, бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ могут утратить контроль над всей Донецкой областью после поражения в Артемовске. В таком случае он предрек потерю Славянска и Краматорска «со всеми вытекающими последствиями».
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заочно ответил Соскину, подчеркнув, что войскам РФ ничего не мешает наступать на эти города уже сейчас.
«Группировка ЧВК «Вагнер» полностью сковывает противника на Бахмуте и самостоятельно на Славянск - Краматорск не пойдет, поэтому милости просим, оперативный простор полностью открыт», - сказал основатель группы.
До этого Пригожин признался, что ожидает контрнаступления ВСУ именно после взятия российскими силами Артемовска.
«Но как только мы закончим брать Бахмут, как только мы выгоним последнего солдата из него или уничтожим на территории Бахмута, в этот день начнется украинское контрнаступление. Я образно говорю «в этот день», это может быть плюс несколько дней, плюс неделя. Но очень близко, потому что у украинцев выставится огромное количество войск», - приводит его слова пресс-служба.
Он отметил, что после взятия Артемовска украинская армия воспользуется тем, что ЧВК «Вагнер» втянута внутрь города, чтобы «резать с двух сторон с флангов».
Несмотря на пророчества экспертов, украинская армия не спешит выдавать свой план по наступлению, на данный момент лишь изредка предпринимая попытки атаковать на разных направлениях.
Западные СМИ все чаще пишут об опасениях партнеров Украины, которые не могут допустить провала Киева в контрнаступлении.
В администрации президента США опасаются последствий в случае неудавшегося контрнаступления Украины, пишет Politico. Отмечается, что в таком случае Вашингтон окажется в собственной ловушке: одни назовут помощь США Киеву недостаточной, другие сочтут ее бессмысленной на фоне успехов России.
Также издание отмечает, что в случае провала Киева в Европе активно начнут обсуждать вариант переговоров – такой вариант покажется европейским властям более подходящим. Несмотря на подобные тревожные статьи, в США и Европе не перестают повторять, что будут помогать Украине столько, сколько потребуется.
С другой стороны, The New York Times рассуждает о том, что в случае провала ВСУ западные союзники уже не смогут помогать Киеву, как раньше.
При этом военный аналитик Шон Белл считает, что возможность начала мирных переговоров между Москвой и Киевом может наступить уже к концу лета 2023 года.
По его словам, перешедшие к России территории власти страны могут вполне считать победой в спецоперации. А украинским властям придется пойти на уступки, президенту Владимиру Зеленскому придется пойти на заключение мирного договора на невыгодных для себя условиях. На этом, по его мнению, станут настаивать дипломаты США, которые убедят его пойти на такой шаг.
Ранее зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН согласился с тем, что подтолкнуть Киев к переговорам может только Вашингтон. По его словам, затягивание конфликта на Украине выгодно США, а не России, завершение спецоперации возможно только при отказе Запада от дальнейшей эскалации, что произойдет при появлении серьезной глобальной проблемы. Он также подчеркнул, что сегодня коллективный Запад во главе с США готов закончить конфликт.
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