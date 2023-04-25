Дроны под Москвой и попытка «резать фланги»: Запад и Россия оценивают шансы ВСУ в контрнаступлении

Днем ранее неизвестный квадрокоптер упал на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне. На место происшествия вызвали сапёров и полицейских. Позже стало известно, что беспилотник не опасен и нёс с собой только видеокамеру. Рядом с местом падения специалисты обнаружили перцовый баллончик.

Украинские беспилотники проникают к российской столице на очень низких высотах, чтобы попытаться обойти системы ПВО, заявил в связи с этим военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с НСН. По его словам, планировать такие полеты Киеву помогают западные партнеры.

«Каким образом могут проникать такие дроны? Недавно, например, сообщалось, что французы предоставляли украинской стороне цифровые карты, по которым можно не только планировать удары средствами залпового огня, но и можно рассчитать полеты дронов. С такими дронами происходит очень серьезная работа, просчитывается полет на предельно низких высотах, чтобы их не заметили комплексы ПВО. Но все-таки они замечают и сбивают, это уже не первый случай, когда пытаются проникнуть близко к нашей столице», - объяснил он.

Собеседник НСН отметил, что Киев всегда готов к провокациям, которые не исключаются и накануне 9 мая. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что ожидает масштабного контрнаступления ВСУ именно на майские праздники.

При этом российская армия добивается успехов в Артемовске (Бахмуте), который уже прозвали символическим и стратегическим эпицентром спецоперации. Накануне украинская армия вывела из Артемовска практически всех военных, сообщает испанская газета Mundo со ссылкой на источник, знакомый с передвижениями украинских военных. По данным издания, в городе осталось лишь несколько бригад ВСУ.

Так, бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ могут утратить контроль над всей Донецкой областью после поражения в Артемовске. В таком случае он предрек потерю Славянска и Краматорска «со всеми вытекающими последствиями».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заочно ответил Соскину, подчеркнув, что войскам РФ ничего не мешает наступать на эти города уже сейчас.