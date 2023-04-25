СМИ: возможность начала переговоров между Россией и Украиной может наступить к концу лета 2023 года

По его словам, перешедшие к России территории власти страны могут вполне считать победой в спецоперации. А украинским властям придется пойти на уступки. Президенту Владимиру Зеленскому придется пойти на заключение мирного договора на невыгодных для себя условиях. На этом станут настаивать дипломаты США, которые убедят его пойти на такой шаг.

Как сообщалось ранее, администрация Соединенных Штатов посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому умерить амбиции в военном плане, сообщает «Радиоточка НСН».

