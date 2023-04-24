СМИ: Зеленский избрал десять «кураторов контрнаступления»

Украинский президент Владимир Зеленский выбрал десять «кураторов контрнаступления», которые будут отвечать за вооружение и оснащение штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источник.

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Отмечается, что среди кандидатов на роль «кураторов» фигурируют несколько заместителей главы офиса Зеленского, руководители силовых ведомств, топ-менеджеры из банковской и энергетической сфер, а также министры и депутаты. По данным издания, имена не разглашаются из соображений безопасности.

Ранее, 24 апреля,Владимир Зеленский сообщил Al Arabiya, что Украина не откажется от удержания Артемовска. По его словам, потеря этого населенного пункта может открыть войскам России и ЧВК «Вагнер» плацдарм для наступления, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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