«Большой вес»: Беспилотник мог долететь до Подмосковья по французским цифровым картам

Украинские беспилотники проникают к российской столице на очень низких высотах, чтобы попытаться обойти системы ПВО, заявил военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с НСН. По его словам, планировать такие полеты Киеву помогают западные партнеры.

Дрон-камикадзе украинского производства с 17 кг взрывчатки упал в Богородском городском округе Московской области, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что упавший летательный аппарат — UJ-22 Airborn. Внутри дрона находилось 30 брикетов весом по 570 граммов с пластичным взрывчатым веществом С-4. Леонков рассказал о возможных «целях» дрона и о том, как он проник к столице.