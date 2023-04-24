«Большой вес»: Беспилотник мог долететь до Подмосковья по французским цифровым картам
Военный эксперт Алексей Леонков в эфире НСН заявил, что полет в таком случае ведется на предельно низких высотах.
Украинские беспилотники проникают к российской столице на очень низких высотах, чтобы попытаться обойти системы ПВО, заявил военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с НСН. По его словам, планировать такие полеты Киеву помогают западные партнеры.
Дрон-камикадзе украинского производства с 17 кг взрывчатки упал в Богородском городском округе Московской области, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что упавший летательный аппарат — UJ-22 Airborn. Внутри дрона находилось 30 брикетов весом по 570 граммов с пластичным взрывчатым веществом С-4. Леонков рассказал о возможных «целях» дрона и о том, как он проник к столице.
«Это достаточно большой вес. Если бы такой дрон упал на нефтебазу или энергетический объект, он бы мог нанести ущерб. Мог попасть в объект инфраструктуры, военный объект, целей могло быть множество. Каким образом могут проникать такие дроны? Недавно, например, сообщалось, что французы предоставляли украинской стороне цифровые карты, по которым можно не только планировать удары средствами залпового огня, но и можно рассчитать полеты дронов. С такими дронами происходит очень серьезная работа, просчитывается полет на предельно низких высотах, чтобы их не заметили комплексы ПВО. Но все-таки они замечают и сбивают», - объяснил он.
Собеседник НСН отметил, что Киев всегда готов к провокациям, которые не исключаются и накануне 9 мая.
«Украина всегда готова к провокациям, хотя говорит, что это мы к 9 мая устроим что-нибудь такое, чтобы сделать "подарок". Очень много информации гуляет по Интернету с заявлениями Украины. У нас за воздушным пространством следят, такие возможные подходы перекрываются. Но это уже не первый случай, когда пытаются проникнуть близко к нашей столице. Последний раз показывали дрон, на котором было написано «Слава Украине», и выяснилось, что с территории Украины он не может запускаться», - добавил он.
Минувшей ночью была предпринята попытка атаковать Севастополь дронами со стороны акватории Черного моря, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, атаку удачно отразил Черноморский флот. Один беспилотник сбили, а второй взорвался сам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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