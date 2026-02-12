Песков: Позиция Путина по встрече с Зеленским в Москве неизменна
Встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским возможна только в Москве, позиция президента РФ Владимира Путина по данному вопросу неизменна. Как пишет RT, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Комментируя очередной отказ Зеленского от поездки в российскую столицу, он отметил, что ничего нового в заявлениях президента Украины нет.
«Зеленский уже несколько раз об этом заявлял. Поэтому никакой здесь нет новации», - заключил Песков.
Ранее политолог Константин Блохин заявил, что отказ Зеленского от поездки в Москву на возможную встречу с Путиным саботирует мирные переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
