Песков: Позиция Путина по встрече с Зеленским в Москве неизменна

Комментируя очередной отказ Зеленского от поездки в российскую столицу, он отметил, что ничего нового в заявлениях президента Украины нет.

«Зеленский уже несколько раз об этом заявлял. Поэтому никакой здесь нет новации», - заключил Песков.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что отказ Зеленского от поездки в Москву на возможную встречу с Путиным саботирует мирные переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

