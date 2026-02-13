СМИ: Трамп в ближайшие недели может выйти из переговоров вокруг Украины

Американский лидер Дональд Трамп в ближайшие недели будет уделять все больше внимания предвыборной кампании в стране, сообщает Atlantic.

Трамп: Переговоры США с Россией и Украиной идут очень хорошо

По данным журнала, из-за этого вопрос урегулирования ситуации вокруг Украины отойдет на второй план. Власти СШАиз-за этого могут выйти из переговорного процесса.

Президент США может решить, что переговоры стали для него проигрышными с политической точки зрения. Тогда он может выйти из них, возложив вину за провал дипломатии на одну из конфликтующих сторон.

Ранее в Кремле заявили, что дат нового раунда переговоров по Украине пока нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

