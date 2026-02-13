По данным журнала, из-за этого вопрос урегулирования ситуации вокруг Украины отойдет на второй план. Власти СШАиз-за этого могут выйти из переговорного процесса.

Президент США может решить, что переговоры стали для него проигрышными с политической точки зрения. Тогда он может выйти из них, возложив вину за провал дипломатии на одну из конфликтующих сторон.

Ранее в Кремле заявили, что дат нового раунда переговоров по Украине пока нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

