Путин поздравил военных РФ с освобождением Артемовска
Российский президент Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военнослужащих подразделений ВС РФ с освобождением Артемовска, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что военные оказывали «Вагнеру» «необходимую поддержку и прикрытие флангов». «Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам», — следует из сообщения президентской администрации.
Ранее пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина показала кадры водружения российского триколора на зданиях в освобожденном Артемовске (Бахмуте), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru