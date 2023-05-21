Путин поздравил военных РФ с освобождением Артемовска

Российский президент Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военнослужащих подразделений ВС РФ с освобождением Артемовска, сообщает пресс-служба Кремля.

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Отмечается, что военные оказывали «Вагнеру» «необходимую поддержку и прикрытие флангов». «Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам», — следует из сообщения президентской администрации.

Ранее пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина показала кадры водружения российского триколора на зданиях в освобожденном Артемовске (Бахмуте), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Пригожина
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина

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