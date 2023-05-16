«Все готово!»: Российские силы могут опередить Киев с контрнаступлением

Если Киев продолжит медлить с контрнаступлением, российские силы «дожмут» Артемовск и сами предпримут активные действия, заявил военный аналитик Алексей Леонков в беседе с НСН.

Накануне глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин показал на карте небольшой участок Артемовска, оставшийся за ВСУ, и сообщил, что оставшиеся силы украинцев эвакуируются из города.



«То, что дожмут Артемовск, это уже однозначно. Завершение операции под Артемовском нам дает выход на населенные пункты Часов Яр, Константиновка, Краматорск и Славянск, произойдет дальнейший слом обороны. Будет ли противник еще жертвовать своими бойцами, это вопрос открытый. Скорее всего, да», - сказал Леонков.

По его словам, российские военные готовы к атакам ВСУ на других направлениях, а также нацелены на тылы противника.

«Вне зависимости от того, как идут бои в Артемовске, наши подразделения действуют слаженно и на других участках. Поэтому если вдруг произойдет контрнаступление, на других участках у нас все готово к этому. Чем дольше противник откладывает это наступление, чем больше вероятность нашего наступления. Наша авиация и ракетные комплексы работают по тылам, уничтожают большие склады с боеприпасами и ресурсами. Обстановка складывается в нашу пользу. Если противник не пойдет в контрнаступление, у нас появится множество поводов, чтобы пойти самим», - объяснил он.