«Все готово!»: Российские силы могут опередить Киев с контрнаступлением
Военный аналитик Алексей Леонков заявил в эфире НСН, что российские военные активно уничтожают большие склады с боеприпасами ВСУ, без которых противник не сможет атаковать.
Если Киев продолжит медлить с контрнаступлением, российские силы «дожмут» Артемовск и сами предпримут активные действия, заявил военный аналитик Алексей Леонков в беседе с НСН.
Накануне глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин показал на карте небольшой участок Артемовска, оставшийся за ВСУ, и сообщил, что оставшиеся силы украинцев эвакуируются из города.
«То, что дожмут Артемовск, это уже однозначно. Завершение операции под Артемовском нам дает выход на населенные пункты Часов Яр, Константиновка, Краматорск и Славянск, произойдет дальнейший слом обороны. Будет ли противник еще жертвовать своими бойцами, это вопрос открытый. Скорее всего, да», - сказал Леонков.
По его словам, российские военные готовы к атакам ВСУ на других направлениях, а также нацелены на тылы противника.
«Вне зависимости от того, как идут бои в Артемовске, наши подразделения действуют слаженно и на других участках. Поэтому если вдруг произойдет контрнаступление, на других участках у нас все готово к этому. Чем дольше противник откладывает это наступление, чем больше вероятность нашего наступления. Наша авиация и ракетные комплексы работают по тылам, уничтожают большие склады с боеприпасами и ресурсами. Обстановка складывается в нашу пользу. Если противник не пойдет в контрнаступление, у нас появится множество поводов, чтобы пойти самим», - объяснил он.
При этом на данном этапе Киеву не удалось завершить успехом ни один из своих прорывов на линии соприкосновения, добавил собеседник НСН.
«Противник делал ставку на Артемовск, желая сковать как можно больше наших сил вокруг города, считая, что так лучше сможет подготовиться к контрнаступлению. Тактика эта, возможно, имела временный успех, но в стратегическом плане это поражение. Контрнаступление, которое готовили, так и не состоялось. ВСУ на других участках фронта также активничают, под Авдеевкой, под Соледар силы бросали, их батальоны были разгромлены. Они пытаются что-то такое организовать, но результатов нет», - заключил Леонков.
Ранее генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой заявил «Радиоточке НСН», что Киев оттягивает контрнаступление, а Запад толкает Украину к активным действиям, но отказывает в самолетах и ракетах.
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