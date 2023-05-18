«Битва ресурсов»: Рогов оценил шансы сорвать контрнаступление ВСУ

Чтобы сорвать контрнаступление ВСУ, российские силы должны уничтожить колоссальное количество военных объектов ВСУ, заявил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с НСН. Он отметил, что Россия расширила географию нанесения ударов, чтобы на фоне проблем со снабжением Украины продвинуться на запад.

Накануне в Одесской области промышленный объект был поражен ракетным ударом. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Авторы отмечают, что в промзонах ВСУ часто прячут военную технику и боеприпасы. 16 мая ВС РФ также нанесли с помощью высокоточного оружия массированный удар по военным объектам в Киеве.