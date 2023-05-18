«Битва ресурсов»: Рогов оценил шансы сорвать контрнаступление ВСУ
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил НСН, что Россия хочет продвинуть линию фронта на Запад на фоне проблем Зеленского со снабжением.
Чтобы сорвать контрнаступление ВСУ, российские силы должны уничтожить колоссальное количество военных объектов ВСУ, заявил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с НСН. Он отметил, что Россия расширила географию нанесения ударов, чтобы на фоне проблем со снабжением Украины продвинуться на запад.
Накануне в Одесской области промышленный объект был поражен ракетным ударом. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Авторы отмечают, что в промзонах ВСУ часто прячут военную технику и боеприпасы. 16 мая ВС РФ также нанесли с помощью высокоточного оружия массированный удар по военным объектам в Киеве.
«Чтобы сорвать контрнаступление ВСУ, мы должны уничтожить колоссальное количество объектов. Я думаю, что об этом говорить, мягко говоря, преждевременно. Мы можем лишить ВСУ боеприпасов, снабжения, нарушить сильно логистику. Это должно быть реализовано. Военные действия – это всегда про своевременные поставки, ритмичность поставок. Очень важно, чтобы не было разрывов в поступлении боеприпасов, техники, живой силы. Это битва ресурсов. Если со снабжением передовой у режима Зеленского будут проблемы, то мы достаточно быстро увидим успехи наших ребят на линии боевого соприкосновения», - рассказал Рогов.
Собеседник НСН отметил, что география нанесения ударов вышла за пределы линии боевого соприкосновения.
«Если мы будем активнее работать на упреждающие удары, мы очень быстро увидим продвижение линии фронта на запад. Сейчас с момента определения цели до удара время резко сократилось. При обнаружении объекта, где хранятся боеприпасы или расположена живая сила противника, туда прилетает достаточно быстро. География увеличилась, это не только вдоль линии боевого соприкосновения. Неприкосновенность мест уже отсутствует. Мы видим удачные удары в Хмельницком, той же Одессе и попытки информационного блеяния наших врагов о том, что попали в поле и так далее. Достаточно посмотреть на видео, где видна сила этих взрывов», - объяснил Рогов.
Накануне российские войска в рамках СВО при помощи гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» уничтожили в Киеве многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС), а также пять американских пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает «Радиоточка НСН».
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