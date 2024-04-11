Приоритетная цель?: Киев планирует уничтожить Крымский мост и просит у Запада ПВО
Владимир Зеленский заявил, что в ходе нового наступления ВСУ планируют разрушить Крымский мост, а также аэродромы и мосты, по которым идет вооружение России. Между тем ВС РФ продвигаются в ДНР, а Киев просит у Запада ПВО.
В плане будущего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть пункт по разрушению Крымского моста в 2024 году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild.
«Мы очень этого хотим. Речь идет не только о мосте в Керчи, о котором все говорят. Речь идет о некоторых инфраструктурных объектах, которые представляют собой военную цель. Речь идет о мостах, аэродромах», – сказал он.
По словам Зеленского, речь идет о мостах, по которым перевозится вооружение, а также аэродромах, с которых отправляются самолеты, атакующие Украину.
До этого, 8 апреля, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отмечал, что Крымский мост остается приоритетной целью для ВСУ. При этом он указывал, что объект достаточно хорошо защищен, однако подчеркнул, что его спецслужба «работает над этим вопросом».
Британское издание The Guardian сообщало со ссылкой на должностное лицо украинской разведки, что ГУР Минобороны Украины планирует очередную атаку на Крымский мост в первой половине 2024 года. Тогда указывалось, что атака на мост может быть совершена с помощью беспилотников. Кроме того, по данным издания, у Киева уже есть «большая часть средств для осуществления этой цели».
ПРОДВИЖЕНИЕ ВС РФ НА ФРОНТЕ
Между тем российская армия продолжает активно наступать в ДНР по всей линии соприкосновения. По данным Telegram-канала «WarGonzo», в Новомихайловке продолжаются штурмовые действия ВС РФ, украинский гарнизон оказывает серьезное сопротивление. Отмечается, что на окраинах Красногоровки также возобновилась активность российских войск.
По данным канала, после долгих и тяжелых боев поселок Первомайское полностью перешел под контроль российской армии. Указывается, что взятие поселка открывает для ВС РФ дальнейшую дорогу на Нетайлово и создает угрозу для украинского гарнизона в районе Невельского. Минобороны РФ информацию о взятии Первомайского еще не подтвердило.
Кроме того, военкоры сообщают о продолжении встречных боев в районе Уманского. В свою очередь в Семеновке российские войска продавливают оборону ВСУ, продвигаясь вглубь населенного пункта. Указывается, что аналогичная ситуация складывается в Бердычах, где также идут ожесточенные бои, однако инициатива продолжает оставаться за ВС РФ.
«На Бахмутском направлении ВС РФ при активной поддержке авиации и артиллерии продолжают штурмовые действия на окраинах Часов Яра. Есть тактические успехи», – говорится в сообщении.
Военные и эксперты предупреждали о сложностях взятия Часов Яра под контроль. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН отмечал, что Часов Яр является городом-крепостью: с 2014 года Киев существенно укреплял его, там также много углубленных позиций. По его словам, в том числе по этим причинам взятие города для российской армии осложнится.
«Мы пытаемся перерезать главные пути сообщения к Часов Яру, по которым поступает вооружение и техника, проходят ротационные и эвакуационные мероприятия. Мы пытаемся взять все эти дороги, как грунтовые, так и асфальтированные, чтобы затруднить противнику обеспечение. А это, естественно, положительно будет влиять на продвижение наших войск. Часов Яр – это город-крепость, который с 2014 года довольно существенно укреплялся, там очень много заглубленных позиций. Именно по этой причине сейчас активно работают наши ВКС, чтобы выковырять противника с его позиций, потому что другими средствами пробить те метры бетона мы не можем», – говорил Марочко.
Тем временем на луганском фронте российские войска смогли продвинуться к Выемке. По данным канала, продолжаются штурмовые действия российской армии в районе Белогоровки, в районе Терн идут встречные бои. В свою очередь на запорожском фронте продолжается активная работа средств дальнего поражения с обеих сторон.
ПОМОЩЬ ОТ ЗАПАДА
Украина продолжает требовать от западных партнеров больше помощи: на сегодняшний день объемы ее предоставления не позволяют ВСУ вести наступление. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба 10 апреля заявил, что его «добрая» дипломатия не принесла успеха, и теперь он планирует жестко просить от Запада системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.
«Добрая и спокойная дипломатия не сработала», – сказал он в интервью изданию Washington Post.
По словам Кулебы, ему сложно понять сопротивление ряда государств тому, чтобы передать хотя бы одну из своих систем Киеву. По данным главы МИД, среди потенциальных стран-доноров выявили свыше 100 доступных Patriot. Так, в некоторых соседних странах есть более одной батареи, охраняющей порт или аэродром.
Тем временем в конгрессе США 10 апреля запросили данные у администрации президента Джо Байдена о расходовании выделенных Украине средств. В обращении американских законодателей говорится, что они до сих пор в точности не знают, сколько в общей сложности на сегодняшний день Вашингтон потратил на конфликт.
В свою очередь член сената конгресса США, республиканец от штата Алабама Томми Табервилл 9 апреля заявил, что в настоящее время траты США на Украину составляют «порядка 80 тысяч долларов каждую секунду», и страна должна отказаться от оказания помощи, передает «Радиоточка НСН».
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