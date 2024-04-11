Приоритетная цель?: Киев планирует уничтожить Крымский мост и просит у Запада ПВО

До этого, 8 апреля, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отмечал, что Крымский мост остается приоритетной целью для ВСУ. При этом он указывал, что объект достаточно хорошо защищен, однако подчеркнул, что его спецслужба «работает над этим вопросом».

Британское издание The Guardian сообщало со ссылкой на должностное лицо украинской разведки, что ГУР Минобороны Украины планирует очередную атаку на Крымский мост в первой половине 2024 года. Тогда указывалось, что атака на мост может быть совершена с помощью беспилотников. Кроме того, по данным издания, у Киева уже есть «большая часть средств для осуществления этой цели».

ПРОДВИЖЕНИЕ ВС РФ НА ФРОНТЕ

Между тем российская армия продолжает активно наступать в ДНР по всей линии соприкосновения. По данным Telegram-канала «WarGonzo», в Новомихайловке продолжаются штурмовые действия ВС РФ, украинский гарнизон оказывает серьезное сопротивление. Отмечается, что на окраинах Красногоровки также возобновилась активность российских войск.

По данным канала, после долгих и тяжелых боев поселок Первомайское полностью перешел под контроль российской армии. Указывается, что взятие поселка открывает для ВС РФ дальнейшую дорогу на Нетайлово и создает угрозу для украинского гарнизона в районе Невельского. Минобороны РФ информацию о взятии Первомайского еще не подтвердило.

Кроме того, военкоры сообщают о продолжении встречных боев в районе Уманского. В свою очередь в Семеновке российские войска продавливают оборону ВСУ, продвигаясь вглубь населенного пункта. Указывается, что аналогичная ситуация складывается в Бердычах, где также идут ожесточенные бои, однако инициатива продолжает оставаться за ВС РФ.

«На Бахмутском направлении ВС РФ при активной поддержке авиации и артиллерии продолжают штурмовые действия на окраинах Часов Яра. Есть тактические успехи», – говорится в сообщении.