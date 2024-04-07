Зеленский заявил о неминуемом поражении Украины без американской помощи
Без военной помощи со стороны США Киев потерпит поражение в конфликте с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.
«Нужно говорить конкретно конгрессу: если конгресс не поможет Украине, Украина проиграет войну», - сказал Зеленский, комментируя дискуссии в американском парламенте относительно военной поддержки Киева.
В декабре 2023 года администрация США исчерпала возможности по отправке вооружений Украине. Конгресс до сих пор не утвердил пакет помощи Киеву на сумму около $60 миллиардов.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что входящие в альянс страны не обсуждают отправку боевых подразделений на Украину, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Буданов признал хорошую защищенность Крымского моста
- Турист из России погиб на турецком курорте Анталья
- В Подмосковье неизвестные напали на группу полицейских
- Росатом: три сотрудника ЗАЭС пострадали при украинской атаке
- Над Белгородской и Брянской областями сбили 15 украинских беспилотников
- Зеленский заявил о неминуемом поражении Украины без американской помощи
- В Брянской области сбили украинский БПЛА самолетного типа
- Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по британскому судну
- Ни дня без ленты: Психологи обсудили проблемы отказа от соцсетей
- Трейлер фильма «Гладиатор 2» выйдет 11 апреля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru