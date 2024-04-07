Зеленский заявил о неминуемом поражении Украины без американской помощи

Без военной помощи со стороны США Киев потерпит поражение в конфликте с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

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«Нужно говорить конкретно конгрессу: если конгресс не поможет Украине, Украина проиграет войну», - сказал Зеленский, комментируя дискуссии в американском парламенте относительно военной поддержки Киева.

В декабре 2023 года администрация США исчерпала возможности по отправке вооружений Украине. Конгресс до сих пор не утвердил пакет помощи Киеву на сумму около $60 миллиардов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что входящие в альянс страны не обсуждают отправку боевых подразделений на Украину, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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