Пашинян: Армения больше не заинтересована в ОДКБ
5 ноября 202612:54
Юлия Савченко
Армения не заинтересована в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.
«У Армении больше нет заинтересованностей, связанных с ОДКБ», — цитирует политика РИА Новости.
Ранее глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил что его страна не видит возможности остаться в ОДКБ. Позднее генсек организации Таалатбек Масадыков допустил возможность применения к Армении статьи 25 устава ОДКБ о лишении права голоса.
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