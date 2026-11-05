Пашинян: Армения больше не заинтересована в ОДКБ

Армения не заинтересована в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.

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«У Армении больше нет заинтересованностей, связанных с ОДКБ», — цитирует политика РИА Новости.

Ранее глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил что его страна не видит возможности остаться в ОДКБ. Позднее генсек организации Таалатбек Масадыков допустил возможность применения к Армении статьи 25 устава ОДКБ о лишении права голоса.

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ФОТО: ТАСС / Александр Патрин
ТЕГИ:ОДКБНикол ПашинянАрмения

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