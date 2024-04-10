«Город-крепость»: Киев стянул в Часов Яр серьезные элитные войска и группировки

Часов Яр (ДНР) является городом-крепостью, с 2014 года Киев существенно укреплял его, там также много углубленных позиций, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН. Он отметил, что в том числе по этим причинам взятие города для российской армии осложнится.

Ранее ряд российских военкоров сообщили, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль Богдановку на северо-востоке от Часов Яра. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», населенный пункт взяла 200-я бригада, выбив Вооруженные силы Украины (ВСУ) с фланга у Часов Яра. В свою очередь Telegram-канал «WarGonzo» сообщил, что идет зачистка населенного пункта. Минобороны РФ ситуацию пока не комментировало. Марочко не подтвердил эту информацию, но отметил, что по самому Часов Яру активно работают Воздушно-космические силы (ВСК) РФ.