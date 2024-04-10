«Город-крепость»: Киев стянул в Часов Яр серьезные элитные войска и группировки
Если ВСУ потеряют контроль над городом, им придется переходить в Славянско-Краматорскую агломерацию, отметил в эфире НСН Андрей Марочко.
Часов Яр (ДНР) является городом-крепостью, с 2014 года Киев существенно укреплял его, там также много углубленных позиций, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН. Он отметил, что в том числе по этим причинам взятие города для российской армии осложнится.
Ранее ряд российских военкоров сообщили, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль Богдановку на северо-востоке от Часов Яра. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», населенный пункт взяла 200-я бригада, выбив Вооруженные силы Украины (ВСУ) с фланга у Часов Яра. В свою очередь Telegram-канал «WarGonzo» сообщил, что идет зачистка населенного пункта. Минобороны РФ ситуацию пока не комментировало. Марочко не подтвердил эту информацию, но отметил, что по самому Часов Яру активно работают Воздушно-космические силы (ВСК) РФ.
«Мы пытаемся перерезать главные пути сообщения к Часов Яру, по которым поступает вооружение и техника, проходят ротационные и эвакуационные мероприятия. Мы пытаемся взять все эти дороги, как грунтовые, так и асфальтированные, чтобы затруднить противнику обеспечение. А это, естественно, положительно будет влиять на продвижение наших войск. Часов Яр – это город-крепость, который с 2014 года довольно существенно укреплялся, там очень много заглубленных позиций. Именно по этой причине сейчас активно работают наши ВКС, чтобы выковырять противника с его позиций, потому что другими средствами пробить те метры бетона мы не можем», – сказал Марочко.
Он отметил, что если ВСУ потеряют контроль над городом, то им придется переходить в Славянско-Краматорскую агломерацию. При этом, по словам Марочко, Киев стянул в Часов Яр элитные войска для удержания города.
«Если мы говорим о сроках взятия Часов Яра, то это зависит от множества факторов. Все зависит от того, насколько противник будет упорно держать данный населенный пункт и чем он готов жертвовать. Мы видим по последним действиям, что он готов жертвовать абсолютно всем, личным составом в огромном количестве… Сюда подтянуты так называемые элитные войска. Часов Яр, в отличие от Артемовска, намного важнее для украинских боевиков, это своеобразный логистический хаб, здесь находится очень много и складов, и пунктов дислокации ВСУ, сюда перетянуты серьезные группировки. Там уже порядка 3,5 бригад по моим сведениям. Если они утратят город, им придется действительно уже переходить аж в Славянско-Краматорскую агломерацию, поскольку дальше после Часов Яра идут низины и, естественно, зацепиться там им просто негде», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с НСН отмечал, что после взятия Часова Яра открывается оперативный простор на Запад. Военный аналитик Bild Юлиан Репке сообщал, что армия России наступает на Часов Яр тактикой тройного удара: одновременно нанося фронтальный удар с востока и с флангов на юге и севере, передает «Радиоточка НСН».
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