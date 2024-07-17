«Принудить Украину»: Киев готовят к «горькому» миру на условиях Путина
Владимир Зеленский планирует пригласить Москву на международный мирный саммит, Россия отказывается от «ультиматумов» и проясняет свои условия.
Украина планирует прекратить боевые действия с Россией и начать мирные переговоры, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. По данным издания, в Киеве сегодня активно разрабатывают план, который позволит остановить конфликт с Россией.
При этом украинские СМИ позднее заметили, что подобное утверждение сделано на основе недавних заявлений украинского лидера Владимира Зеленского о том, что для разрешения конфликта необходимо присутствие России на предстоящем втором саммите по Украине. Политологи уверены, что ожидать переговоров в скором времени пока рано.
ПРИНУЖДЕНИЕ И УЛЬТИМАТУМ
Ситуация осложняется тем, что Россия воспринимает в штыки «неофициальное» приглашение на второй саммит. На первую мирную встречу Москву никто не позвал, а в МИД РФ заявили, что делегация из России в любом случае не поехала бы на мировую встречу в Швейцарию.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто накануне заявил, что вторая встреча по Украине может состояться уже до конца этого года.
«Мы уважаем, что швейцарцы приложили огромные усилия для достижения мирного решения. Но очевидно, что если за столом сидит только одна из сторон, успех будет весьма ограниченным. Если мы хотим надеяться на успех любой мирной конференции в будущем, мы должны убедиться, что на ней представлены обе стороны», - сказал он РИА Новости.
Еще 11 июля, как только речь зашла о втором саммите, заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не станет участвовать в этом.
По его словам, российская сторона не намерена обсуждать условия в режиме «ультиматума» со стороны Киева и союзников.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев еще раз прояснил позицию Москвы по переговорам. По его словам, Украину нужно принудить к миру исключительно на условиях России, по аналогии с тем, как СССР в конце Второй мировой войны не рассматривал вариант переговоров с Гитлером, передает aif.ru.
«Сейчас необходимо действовать так же - через принуждение Украины к миру исключительно на российских условиях», - заключил он.
4 июля российский лидер Владимир Путин дал понять, что прекращение огня невозможно без мирных переговоров. По его словам, Москва не может доверять Киеву и его западным союзникам.
«Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение — довооружиться, доукомплектоваться с помощью насильственной мобилизации», - сказал он.
В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, а также отмену санкций. Владимир Зеленский поспешил от подобных условий отказаться, при этом позднее высказывал мнение о том, что переговоры все-таки возможны через посредников.
Российский же лидер наоборот уверен, что рассчитывать на посредников в данной ситуации не приходится.
«Мы всегда выступали за переговоры, мы никогда от них не отказывались. Вопрос только в том, что окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них мне представляется маловероятным», - говорил Путин.
ГОРЬКИЙ МИР И СОЦИАЛЬНЫЕ ОПРОСЫ
При этом расходятся во мнениях относительно скорого мира и на Украине. Так, экс-советник офиса главы Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил накануне, что ВСУ планируют наступление на передовой, а в случае очередного провала власти будут уговаривать общество пойти на «горький мир».
«Если контрнаступление удается, то, ого, какие мы молодцы, смотрите, мы можем. Позор всем трусам и миротворцам. И с позиции силы заходим в переговорный процесс. А если не удается, смотрите, мы не можем сражаться, мы должны принять горькую реальность. То есть и так, и так хорошо - это политический расчет», - объяснил он в интервью украинским СМИ.
По его мнению, и Россия, и Украина сегодня делают все на поле боя для улучшения позиций в переговорных процессах, которые неизбежны.
Со своей стороны, украинский журналист Анатолий Шарий опубликовал на своей странице результаты национального опроса о том, что большинство украинцев якобы хотят переговоров.
Так, 44% жителей Украины считают, что настало время для проведения мирных переговоров с Россией. Об этом свидетельствуют данные исследования Центра Разумкова. Больше всего за переговоры выступают жители южных областей (60%).
Шарий назвал подобные результаты не очень «объективными», намекая на то, что Зеленский будет выставлять свои неудачи и поражение именно как волю народа пойти на переговоры.
НАДЕЖДА НА ТРАМПА
Подогревают тему переговоров и в США, но в контексте возможного прихода к власти Дональда Трампа. Бывший президент США неоднократно прямо заявлял, что очень быстро разрешит конфликт на Украине в случае возвращения себе президентского кресла.
Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Дональд Трамп в случае победы на выборах сразу выступит в качестве посредника по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Дональд Трамп в случае победы на выборах предложит Украине отказаться от части территорий, включая Крым, за это страна получит билет в Евросоюз, заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.
«Вероятно, Трамп пойдет на то, на что сегодня не хочет идти Запад – это обмен территорий на мир. Он со стороны Америки предложит оставить за Россией восточные территории, на которые претендует Москва, включая Крым. За это другая часть Украины получит членство в Евросоюзе. Я думаю, будет примерно такая схема», - отметил он.
По словам политолога, мнение Европы по данному вопросу никто спрашивать не будет, все будет зависеть от решения Москвы и Киева.
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