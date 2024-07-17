«Принудить Украину»: Киев готовят к «горькому» миру на условиях Путина

ПРИНУЖДЕНИЕ И УЛЬТИМАТУМ

Ситуация осложняется тем, что Россия воспринимает в штыки «неофициальное» приглашение на второй саммит. На первую мирную встречу Москву никто не позвал, а в МИД РФ заявили, что делегация из России в любом случае не поехала бы на мировую встречу в Швейцарию.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто накануне заявил, что вторая встреча по Украине может состояться уже до конца этого года.

«Мы уважаем, что швейцарцы приложили огромные усилия для достижения мирного решения. Но очевидно, что если за столом сидит только одна из сторон, успех будет весьма ограниченным. Если мы хотим надеяться на успех любой мирной конференции в будущем, мы должны убедиться, что на ней представлены обе стороны», - сказал он РИА Новости.

Еще 11 июля, как только речь зашла о втором саммите, заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не станет участвовать в этом.

По его словам, российская сторона не намерена обсуждать условия в режиме «ультиматума» со стороны Киева и союзников.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев еще раз прояснил позицию Москвы по переговорам. По его словам, Украину нужно принудить к миру исключительно на условиях России, по аналогии с тем, как СССР в конце Второй мировой войны не рассматривал вариант переговоров с Гитлером, передает aif.ru.

«Сейчас необходимо действовать так же - через принуждение Украины к миру исключительно на российских условиях», - заключил он.

4 июля российский лидер Владимир Путин дал понять, что прекращение огня невозможно без мирных переговоров. По его словам, Москва не может доверять Киеву и его западным союзникам.

«Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение — довооружиться, доукомплектоваться с помощью насильственной мобилизации», - сказал он.

В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, а также отмену санкций. Владимир Зеленский поспешил от подобных условий отказаться, при этом позднее высказывал мнение о том, что переговоры все-таки возможны через посредников.