Орбан не исключил, что Трамп до инаугурации выступит посредником по Украине

В случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп сразу выступит в качестве посредника по мирному урегулированию украинского конфликта, сообщает Bild со ссылкой на премьера Венгрии Виктора Орбана, который написал об этом в письме главе Евросовета Шарлю Мишелю.

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«У него [Трампа] есть подробные и хорошо обоснованные планы на этот счет», — заявил глава венгерского правительства.

Орбан также отметил, что в случае победы Трампа бремя финансовой поддержки Украины ляжет большей частью на Евросоюз.

Кроме того, премьер-министр призвал возобновить дипломатические отношения с Россией и начать переговоры с Китаем о проведении мирной конференции для урегулирования конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВыборы Президента СШАДональд Трамп

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