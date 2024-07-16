Орбан не исключил, что Трамп до инаугурации выступит посредником по Украине
В случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп сразу выступит в качестве посредника по мирному урегулированию украинского конфликта, сообщает Bild со ссылкой на премьера Венгрии Виктора Орбана, который написал об этом в письме главе Евросовета Шарлю Мишелю.
«У него [Трампа] есть подробные и хорошо обоснованные планы на этот счет», — заявил глава венгерского правительства.
Орбан также отметил, что в случае победы Трампа бремя финансовой поддержки Украины ляжет большей частью на Евросоюз.
Кроме того, премьер-министр призвал возобновить дипломатические отношения с Россией и начать переговоры с Китаем о проведении мирной конференции для урегулирования конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Орбан не исключил, что Трамп до инаугурации выступит посредником по Украине
- В Тюмени приготовят самый длинный шашлык в истории России
- Госдеп отрицает, что атмосфера вокруг Трампа спровоцировала покушение
- СМИ: Джонни Депп встречается с российской моделью
- Маск раскритиковал Wall Street Journal за материал о покушении на Трампа
- СМИ: Орбан в письме к Мишелю призвал к возобновлению дипотношений с Россией
- Правительство Германии исключило поставки Украине немецких истребителей
- Музыкальный руководитель «Ленкома» Сергей Рудницкий умер в возрасте 68 лет
- Трампа официально выдвинули в качестве кандидата на пост президента США
- Канчельскис написал заявление в полицию после драки в баре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru