Орбан не исключил, что Трамп до инаугурации выступит посредником по Украине

«У него [Трампа] есть подробные и хорошо обоснованные планы на этот счет», — заявил глава венгерского правительства.

Орбан также отметил, что в случае победы Трампа бремя финансовой поддержки Украины ляжет большей частью на Евросоюз.

Кроме того, премьер-министр призвал возобновить дипломатические отношения с Россией и начать переговоры с Китаем о проведении мирной конференции для урегулирования конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

