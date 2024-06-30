Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников
Украина может провести переговоры с Россией через посредников. Таком мнение высказал президент страны Владимир Зеленский в интервью изданию Philadelphia Inquirer.
«Украина может найти модель переговоров, при которой в соответствии с соответствующими документами, шагами и модальностями можно найти решение», - ответил Зеленский на вопрос о диалоге с РФ.
По его словам, такую модель Украина и Россия использовали при подписании соглашения о зерновом коридоре.
Ранее Зеленский заявил, что Украина до конца 2024 года подготовит свой план мирного урегулирования. Он заявил, что Киев не намерен затягивать конфликт с Москвой, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru