Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников

«Украина может найти модель переговоров, при которой в соответствии с соответствующими документами, шагами и модальностями можно найти решение», - ответил Зеленский на вопрос о диалоге с РФ.

По его словам, такую модель Украина и Россия использовали при подписании соглашения о зерновом коридоре.

Ранее Зеленский заявил, что Украина до конца 2024 года подготовит свой план мирного урегулирования. Он заявил, что Киев не намерен затягивать конфликт с Москвой, передает «Радиоточка НСН».

