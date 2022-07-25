«Прилетит на голову»: В ЛНР опасаются за безопасность референдумов Херсонщины и Запорожья

Накануне сообщалось, что референдум о статусе Запорожской области может состояться в первой половине сентября. Также отмечалось, что референдумы о вхождении в состав России Запорожской и Херсонской области могут пройти в один день. Андрей Марочко отметил, что необходимо хорошо обдумать время их проведения.

«Правительство ЛНР делало заявления о том, что референдум пройдет только тогда, когда это станет возможным. Прежде всего, нужно обезопасить наших граждан, чтобы им, как говорится, не прилетало на голову. А это, к сожалению, происходит регулярно. Все будет исходить из оперативной обстановки, которая складывается на линии боевого соприкосновения. На данном этапе проведение референдума небезопасно. Те типы вооружения, которые существуют у украинской армии, способны долетать вплоть до столицы ЛНР. Здесь нужно смотреть и взвешивать все за и против», - сказал Марочко.

По его словам, референдумы о статусе Запорожской и Херсонской областей вполне могут пройти 11 сентября – в день выборов в Госдуму.