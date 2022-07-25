«Прилетит на голову»: В ЛНР опасаются за безопасность референдумов Херсонщины и Запорожья
На сегодняшний день у Украины есть вооружение, которое способно долететь вплоть до Луганска, отметил в эфире НСН Андрей Марочко.
Проведение референдумов о вхождении Херсонской и Запорожской областей в состав России в сентябре небезопасно, это показывает обстановка на линии боевого соприкосновения, заявил представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что референдум о статусе Запорожской области может состояться в первой половине сентября. Также отмечалось, что референдумы о вхождении в состав России Запорожской и Херсонской области могут пройти в один день. Андрей Марочко отметил, что необходимо хорошо обдумать время их проведения.
«Правительство ЛНР делало заявления о том, что референдум пройдет только тогда, когда это станет возможным. Прежде всего, нужно обезопасить наших граждан, чтобы им, как говорится, не прилетало на голову. А это, к сожалению, происходит регулярно. Все будет исходить из оперативной обстановки, которая складывается на линии боевого соприкосновения. На данном этапе проведение референдума небезопасно. Те типы вооружения, которые существуют у украинской армии, способны долетать вплоть до столицы ЛНР. Здесь нужно смотреть и взвешивать все за и против», - сказал Марочко.
По его словам, референдумы о статусе Запорожской и Херсонской областей вполне могут пройти 11 сентября – в день выборов в Госдуму.
«Мы считаем более целесообразным провести референдум совместно с ДНР. Поэтому здесь есть ряд нюансов и тонкостей. Касаемо Запорожской и Херсонской областей, то ситуация там аналогичная. Если власти этих регионов говорят, что проведут в первой половине сентября референдум, значит, они отталкиваются от каких-то соображений. В этот день будут выборы в Госдуму, ЦИК будет работать в полном объеме. При этом наши граждане будут голосовать, как и в прошлый раз, через госуслуги», - резюмировал Марочко.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что технически выборы в Госдуму РФ и референдум о статусе Запорожской и Херсонской областей можно провести в один день, но тогда жители этих регионов не смогут сразу проголосовать за своих представителей в нижнюю палату.
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