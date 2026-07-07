Дагестанский поэт ослеп и оглох после укуса краснокнижной змеи

Поэт попытался ударить змею топором по хвосту, но она успела убежать. «Буквально в течение часа я потерял и зрение, и слух. Врачи со мной говорят — я ничего не понимаю», — поделился Идзиев.

После укуса поэта сразу доставили в больницу. В настоящее время он идет на поправку, а отеки постепенно спадают.

Завлабораторией Московского региона Всероссийского НИИ охраны природы Борис Самойлов в беседе с НСН ранее рассказал, как избежать укуса при встрече со змеей

