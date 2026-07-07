Дагестанский поэт ослеп и оглох после укуса краснокнижной змеи
Дагестанский поэт Ильяс Идзиев потерял зрение и слух после укуса краснокнижной гюрзы, сообщает РЕН ТВ.
По словам мужчины, инцидент произошел во время ремонта дома. Идзиев зашел в кладовую в саду, заметил странное поведение кошки и наклонился к ведру, после чего оттуда выпрыгнула змея и укусила его за руку.
Поэт попытался ударить змею топором по хвосту, но она успела убежать. «Буквально в течение часа я потерял и зрение, и слух. Врачи со мной говорят — я ничего не понимаю», — поделился Идзиев.
После укуса поэта сразу доставили в больницу. В настоящее время он идет на поправку, а отеки постепенно спадают.
Завлабораторией Московского региона Всероссийского НИИ охраны природы Борис Самойлов в беседе с НСН ранее рассказал, как избежать укуса при встрече со змеей
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