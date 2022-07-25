В Запорожье допустили проведение референдума о вхождении в РФ в сентябре

Слова чиновника приводит РИА Новости. Рогов отметил, что «все идет» к проведению референдума в первый месяц осени, однако точную дату пока назвать сложно. По словам представителя ВГА, в настоящее время формируются избирательные комиссии, которые будут уточнять списки голосующих, пишет Газета.ру.

Кроме того, Рогов допустил, что референдумы о присоединении к РФ могут пройти в Запорожской и Херсонской областях одновременно, отмечает Ura.ru.

