В Запорожье допустили проведение референдума о вхождении в РФ в сентябре
Референдум о статусе Запорожской области может пройти в первой половине сентября. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Слова чиновника приводит РИА Новости. Рогов отметил, что «все идет» к проведению референдума в первый месяц осени, однако точную дату пока назвать сложно. По словам представителя ВГА, в настоящее время формируются избирательные комиссии, которые будут уточнять списки голосующих, пишет Газета.ру.
Кроме того, Рогов допустил, что референдумы о присоединении к РФ могут пройти в Запорожской и Херсонской областях одновременно, отмечает Ura.ru.
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