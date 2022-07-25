В Запорожье допустили проведение референдума о вхождении в РФ в сентябре

Референдум о статусе Запорожской области может пройти в первой половине сентября. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

В Кремле заявили, что выборы в регионах в 2022 году состоятся

Слова чиновника приводит РИА Новости. Рогов отметил, что «все идет» к проведению референдума в первый месяц осени, однако точную дату пока назвать сложно. По словам представителя ВГА, в настоящее время формируются избирательные комиссии, которые будут уточнять списки голосующих, пишет Газета.ру.

Кроме того, Рогов допустил, что референдумы о присоединении к РФ могут пройти в Запорожской и Херсонской областях одновременно, отмечает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:РоссияРеферендумРегионыУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры