Вассерман назвал сложности для референдума в Запорожье и Херсоне 11 сентября
Депутат Анатолий Вассерман в эфире НСН не исключил, что референдум о статусе Запорожской и Херсонской областей может пройти уже в сентябре.
Технически выборы в Госдуму РФ и референдум о статусе Запорожской и Херсонской областей можно провести в один день, но тогда жители этих регионов не смогут сразу проголосовать за своих представителей в нижнюю палату. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов объявил, что референдум о статусе региона может пройти в первой половине сентября 2022 года. Вассерман не исключил, что это мероприятие может быть объединено с выборами в Госдуму РФ, которые состоятся 11 сентября.
«Чисто технически, конечно, проще все проводить в один день. Но есть небольшая проблема. Когда эти области войдут в состав РФ, они получат право на представительство в Федеральном собрании, а избрать своих представителей они смогут только через год на следующих выборах. Причем представителей в верхнюю палату они смогут направить немедленно, поскольку там выборы не проводятся. А вот для избрания в Госдуму понадобится еще и какое-то перераспределение избирательных округов. Так что получается, что своих депутатов в Госдуму эти регионы смогут направить только в 2026 году при очередных выборах. Но я думаю, что тогда это будет касаться не только этих областей, но и всей территории, пока именуемой Украиной. В любом случае, изменить что-то в представительстве можно будет только на очередных выборах, а значит, совмещения референдума с выборами в Госдуму от этих регионов все равно не будет», - объяснил он.
При этом, по его мнению, референдум о статусе южных регионов Украины все-таки может состояться уже в начале сентября 2022 года.
«Я, конечно, не уверен, что к 11 сентября боевые действия на Украине вообще закончатся, но вероятней всего, к этому моменту они будут идти так далеко от Херсонской и Запорожской областей, что Украина не сможет помешать выборам», - заключил Вассерман.
Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что референдум о статусе перешедших под российский контроль территорий Украины нужно проводить ради безопасности жителей этих регионов.
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