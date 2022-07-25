Вассерман назвал сложности для референдума в Запорожье и Херсоне 11 сентября

Технически выборы в Госдуму РФ и референдум о статусе Запорожской и Херсонской областей можно провести в один день, но тогда жители этих регионов не смогут сразу проголосовать за своих представителей в нижнюю палату. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов объявил, что референдум о статусе региона может пройти в первой половине сентября 2022 года. Вассерман не исключил, что это мероприятие может быть объединено с выборами в Госдуму РФ, которые состоятся 11 сентября.