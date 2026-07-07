В Кремле назвали единственное условие применения ядерного оружия
Россия использует ядерный арсенал исключительно в случае угрозы самому существованию государства. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.
Представитель Кремля напомнил о наличии в стране специальной ядерной доктрины. В этом документе максимально четко и понятно прописаны все условия применения данного вида вооружений, отмечает Ura.ru.
По словам Пескова, если существованию российского государства ничто не угрожает, ядерное оружие использовано не будет. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что этот факт крайне важно понимать.
Также Песков в интервью журналу назвал условие остановки боевых действий на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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