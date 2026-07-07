В Кремле назвали единственное условие применения ядерного оружия

Представитель Кремля напомнил о наличии в стране специальной ядерной доктрины. В этом документе максимально четко и понятно прописаны все условия применения данного вида вооружений, отмечает Ura.ru.

По словам Пескова, если существованию российского государства ничто не угрожает, ядерное оружие использовано не будет. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что этот факт крайне важно понимать.

Также Песков в интервью журналу назвал условие остановки боевых действий на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

