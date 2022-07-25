В Херсонской области заявили о выводе гривны из оборота

Украинская гривна больше не будет использоваться в Херсонской области, на территории региона продолжит действовать только российский рубль. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в беседе с ТАСС.

Украинский Нацбанк понизил курс гривны на 25%

По словам чиновника, гривна продолжает падать и становится непривлекательной для населения и бизнеса, пишет Ura.ru.

Рубль был введен в оборот в Херсоне в конце мая, напоминает Газета.ру. Курс устанавливался в размере 2 рубля за гривну, позже украинская валюта подешевела на 50 копеек.

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ФОТО: РИА Новости
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