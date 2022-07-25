В Херсонской области заявили о выводе гривны из оборота
25 июля 202210:33
Украинская гривна больше не будет использоваться в Херсонской области, на территории региона продолжит действовать только российский рубль. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в беседе с ТАСС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru