В Запорожской ВГА заявили, что ЕС фактически признал регион частью России
Евросоюз, приняв очередной пакет санкций против России, фактически признал Запорожскую область частью РФ, считает член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.
Рогов указал, что в формулировке о вводе персональных ограничений против него чиновник назван «так называемым представителем главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области», пишет Ura.ru.
«Евросоюз сомневается в моей принадлежности к военно-гражданской администрации, однако не оспаривает саму ВГА. Тем самым признав суверенитет и легитимность России над Запорожской областью», — подчеркнул Рогов.
Накануне ЕС опубликовал новый пакет санкций, в который включили частичное эмбарго на ввоз золота и товаров двойного назначения из РФ. Также Евросоюз расширил черный список, включив в него еще 57 российских юридических и физических лиц, напоминает телеканал «360».
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