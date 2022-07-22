В Запорожской ВГА заявили, что ЕС фактически признал регион частью России

Евросоюз, приняв очередной пакет санкций против России, фактически признал Запорожскую область частью РФ, считает член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

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Рогов указал, что в формулировке о вводе персональных ограничений против него чиновник назван «так называемым представителем главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области», пишет Ura.ru.

«Евросоюз сомневается в моей принадлежности к военно-гражданской администрации, однако не оспаривает саму ВГА. Тем самым признав суверенитет и легитимность России над Запорожской областью», — подчеркнул Рогов.

Накануне ЕС опубликовал новый пакет санкций, в который включили частичное эмбарго на ввоз золота и товаров двойного назначения из РФ. Также Евросоюз расширил черный список, включив в него еще 57 российских юридических и физических лиц, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРегионыЕвросоюз
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