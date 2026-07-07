Песков раскрыл детали первого спора Зеленского с Путиным в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский на первой встрече с российским лидером Владимиром Путиным в 2019 году начал спорить по поводу заранее согласованного совместного заявления. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche, сообщает ТАСС.
Встреча лидеров проходила 9 декабря 2019 года в Париже в рамках саммита нормандской четверки с участием Германии, России, Украины и Франции. За одним столом собрались Путин, Зеленский, тогдашний президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель, обсуждались минские соглашения.
По словам Пескова, Зеленский начал спорить по поводу текста совместного заявления. Путин тогда спросил его, почему он спорит, если эксперты работали над документом в течение недели до встречи.
Пресс-секретарь президента назвал этот эпизод первым опытом общения с Зеленским и довольно ярким примером подхода украинского лидера к переговорам.
В рамках интервью Песков также озвучил главное условие остановки боевых действий на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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