Песков раскрыл детали первого спора Зеленского с Путиным в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский на первой встрече с российским лидером Владимиром Путиным в 2019 году начал спорить по поводу заранее согласованного совместного заявления. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche, сообщает ТАСС.

Встреча лидеров проходила 9 декабря 2019 года в Париже в рамках саммита нормандской четверки с участием Германии, России, Украины и Франции. За одним столом собрались Путин, Зеленский, тогдашний президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель, обсуждались минские соглашения.