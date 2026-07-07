Аргентина в драматичном матче обыграла Египет на ЧМ-2026
Сборная Аргентины обыграла команду Египта со счетом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира в Атланте и вышла в четвертьфинал. Действующие чемпионы мира отыгрались по ходу встречи, проигрывая со счетом 0:2.
В составе победителей забитыми мячами отметились Кристиан Ромеро на 79-й минуте, Лионель Месси на 83-й и Энцо Фернандес на 90+3-й. У египтян отличились Яссер Ибрагим на 15-й минуте и Мостафа Зико на 67-й. На 21-й минуте Месси не сумел реализовать пенальти.
Капитан аргентинцев Месси отдал голевую передачу на Ромеро и стал лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира с девятью результативными передачами. Также он забил свой восьмой гол на текущем турнире и превзошел собственный рекорд по мячам на одном мундиале. Месси повторил рекорд Мирослава Клозе по количеству матчей в плей-офф чемпионатов мира.
Следующим соперником сборной Аргентины станет победитель матча между командами Швейцарии и Колумбии. Игра 1/4 финала с участием аргентинцев пройдет в ночь на 12 июля по московскому времени в Канзас-Сити.
Ранее сборная Испании по футболу обыграла команду Португалии, выйдя в четвертьфинал чемпионата мира, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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