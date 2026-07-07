Аргентина в драматичном матче обыграла Египет на ЧМ-2026

Сборная Аргентины обыграла команду Египта со счетом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира в Атланте и вышла в четвертьфинал. Действующие чемпионы мира отыгрались по ходу встречи, проигрывая со счетом 0:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Кристиан Ромеро на 79-й минуте, Лионель Месси на 83-й и Энцо Фернандес на 90+3-й. У египтян отличились Яссер Ибрагим на 15-й минуте и Мостафа Зико на 67-й. На 21-й минуте Месси не сумел реализовать пенальти.