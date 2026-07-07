В Венгрии главный государственный ТВ-канал приостановил вещание

В сообщении говорится, что государственные СМИ проходят трансформацию, чтобы в будущем стать независимыми и достоверными, а служба новостей временно приостановлена.

В компании заявили, что черный экран символизирует конец эпохи. По их словам, государственные СМИ в последние годы попали под влияние политической власти и утратили функцию предоставления достоверной информации, превратившись в площадку для разжигания ненависти и лжи.

Ранее Венгрия согласилась частично разблокировать переговоры о приеме Украины в ЕС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

