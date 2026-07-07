В Венгрии главный государственный ТВ-канал приостановил вещание

Главный государственный новостной телеканал Венгрии М1 временно прекратил вещание после смены руководства. Вместо новостей на черном экране появилось сообщение о трансформации государственных СМИ, сообщает РИА Новости.

На экране рядом с логотипом М1 размещен текст с извинениями за многолетнюю ложь. Этому каналу много лет регулярно давал интервью экс-премьер Венгрии Виктор Орбан.

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В сообщении говорится, что государственные СМИ проходят трансформацию, чтобы в будущем стать независимыми и достоверными, а служба новостей временно приостановлена.

В компании заявили, что черный экран символизирует конец эпохи. По их словам, государственные СМИ в последние годы попали под влияние политической власти и утратили функцию предоставления достоверной информации, превратившись в площадку для разжигания ненависти и лжи.

Ранее Венгрия согласилась частично разблокировать переговоры о приеме Украины в ЕС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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