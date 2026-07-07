Депутат Госдумы высмеял сравнение НАТО с футбольной командой

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник высмеял сравнение НАТО с футбольной командой, заявленное генсеком альянса Марком Рютте. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Рютте ранее заявил, что альянс можно сравнить с футбольной командой, где победа невозможна без слаженной работы каждого игрока. Российский депутат дал совершенно иную характеристику организации.

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Колесник, в свою очередь, сравнил альянс с командой попрошаек, которые постоянно просят деньги, помощь, защиту и крышу у Соединенных Штатов. По его словам, члены НАТО напоминают торговцев на рынке, которые торгуют собственным народом и отправлять воевать собираются чужих людей.

Депутат добавил, что НАТО напоминает плохой базар, который готов наживаться на чем угодно и желает всучить залежалый товар в виде русофобии. При этом сами участники альянса искать себе крышу в виде США.

Между тем политолог Сергей Шершун раскрыл истинные причины раскола внутри НАТО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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