Депутат Госдумы высмеял сравнение НАТО с футбольной командой
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник высмеял сравнение НАТО с футбольной командой, заявленное генсеком альянса Марком Рютте. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».
Рютте ранее заявил, что альянс можно сравнить с футбольной командой, где победа невозможна без слаженной работы каждого игрока. Российский депутат дал совершенно иную характеристику организации.
Колесник, в свою очередь, сравнил альянс с командой попрошаек, которые постоянно просят деньги, помощь, защиту и крышу у Соединенных Штатов. По его словам, члены НАТО напоминают торговцев на рынке, которые торгуют собственным народом и отправлять воевать собираются чужих людей.
Депутат добавил, что НАТО напоминает плохой базар, который готов наживаться на чем угодно и желает всучить залежалый товар в виде русофобии. При этом сами участники альянса искать себе крышу в виде США.
Между тем политолог Сергей Шершун раскрыл истинные причины раскола внутри НАТО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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